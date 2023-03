TSV Grafing: Fleißig im Experimentiermodus

Im Kunstraseneinsatz: Svenja Geiling (M.), Julia Brandl und ihr Grafinger Team rüsten sich für die Frühjahrsrunde. sro © SRO EBERSBERG

Zwei Vorbereitungspartien umfasst das Testprogramm der Fußballerinnen des TSV Grafing. Nach der 0:2-Niederlage auf heimischem Kunstrasen gegen die buchstabenreiche SG FFC 07 Bad Aibling/TSV Hohenthann-Beyharting folgt morgen die Generalprobe um 15 Uhr bei der SG TV Feldkirchen/SV Vagen.

Grafing – „Das Spiel gegen Aibling war okay, gegen Feldkirchen wollen wir noch ein bisserl was probieren“, sagt TSV-Trainer Robert Haseitl, der den Test in Vagen für einige Experimente nutzen möchte. Um dann für den Kreisliga-Punktspielstart bei der SG Haar/Grasbrunn gewappnet zu sein. „Der Stand der Dinge ist okay, im Training ist immer eine gute Anzahl an Spielerinnen.“ Haseitl freut sich über die rege Beteiligung, auch wenn der belegte Mittelfeldrang für die Rückrunde weder Hoffnung auf den Aufstiegsrang noch Gefahr für einen Abstieg darstellt.

Ein Ärgernis ist für Haseitl aber die Terminplanung, nach der Partie gegen Haar muss Grafing annähernd vier Wochen auf das nächste Punktspiel (16. April gegen den SC Baldham-Vaterstetten) warten.

Grafing: Alina Vogel, Hannah Hüttemann, Sandra Seibold, Iris Cuka, Eva Bürgmayr, Maria Riedl, Elisabeth Oswald, Johanna Garnreiter, Sandra Moleh, Veronika Köll; Anna Teuschler, Julia Brandl, Samira Aristides, Svenja Geiling.