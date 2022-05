Der scheidende Spielleiter Florian Neubert zieht Bilanz: Note 3 für diese Fußballsaison

Von: Dieter Priglmeir

Gratulation zum Aufsteig: Florian Neubert überreicht dem B-Klassen-Meister FC Schwaig 2 Urkunde und Siegerpokal – eine der angenehmen Aufgaben eines Spielleiters. Im Hintergrund: FCS-Vorsitzender Robert Jell (l.) Foto: Rainer Hellinger © Rainer Hellinger

Die Saison geht zu Ende, etliche Spieler und Trainer nehmen Abschied – auch Florian Neubert. Fünf Jahre lang war er als Spielgruppenleiter für alle Erdinger und Freisinger Klassen – von der C- bis zur Kreisklasse zuständig.

Finsing – Jetzt gibt er sein Amt ab, wird dem Bayerischen Fußballverband aber als Futsal-Beauftragter für Oberbayern zur Verfügung stehen. Zudem ist er seit einigen Wochen Vorsitzender des FC Finsing. Im Gespräch mit der Heimatzeitung zog er vor dem letzten Spieltag eine Bilanz dieser Saison.

Herr Neubert, welche Note würden Sie der Saison Nummer eins nach der Corona-Pause geben?

Eine 3. Natürlich waren wir alle froh, dass endlich wieder Fußball gespielt wurde, aber es gab auch einige Dinge, die mir nicht gefallen haben.

Zum Beispiel?

Die vielen Nichtantritte gegen Ende der Saison waren schon heftig.

Was ja auch nicht so ganz billig ist...

In der Kreisklasse kostet zum Beispiel der erste Nichtantritt 120 Euro, der zweite 180 Euro. Und beim dritten bist du ganz raus – aber das gab es zum Glück heuer im Landkreis Erding nicht.

Was lief sonst noch falsch in dieser Saison?

Die vielen Platzverweise zum Ende der Saison haben mir auch nicht gefallen. Da gab es offenbar viel Frust bei den Spielern, was zu einigen Tätlichkeiten führten. Am meisten ärgert mich aber die Aggressivität gegenüber den Schiedsrichtern. So etwas hat überhaupt nichts auf dem Platz verloren. Die machen auch nur ihr Hobby. Außerdem vergessen die Zuschauer gern mal, dass sie die Situation gemütlich auf der Tribüne beobachten, während der Schiedsrichter das Gleiche nach einem 50-Meter-Sprint beurteilen soll.

Was war die krasseste Situation in diesem Jahr?

Ich lese natürlich nicht alle Schiedsrichtermeldungen, denn das ist Sache der Sportgerichte. Aber, dass ein Trainer dem Schiedsrichter den Ball aus der Hand schlägt, das war schon besonders übel. Das Ganze hatte dann noch ein Nachspiel: Der Trainer wurde natürlich gesperrt, hat aber trotzdem im nächsten Spiel gespielt. Das wurde dann natürlich als Niederlage gewertet, obwohl es eigentlich unentschieden ausgegangen war.

Kommen wir zu den positiven Dingen: Was waren die Saisonhöhepunkte?

Ganz klar der Finsinger Doppelaufstieg.

Klar, dass der neue FC-Vorsitzende so etwas sagt.

Da bin ich halt sehr nahe dran. Deswegen bewerte ich den Aufstieg der Dritten noch höher als den der Ersten. In Finsing hatte das niemand erwartet, und dann spielen die Jungs so eine starke Vorrunde. Wenn ich mir die höheren Ligen ansehe, dann schaut’s ja für den Landkreis auch sehr gut aus. Schwaig ist in der Landesliga Dritter, hat sogar ganz lang um den Aufstieg mitgespielt. Sehr erfreulich ist auch, dass wir weder in der Bezirksliga noch in der Kreisliga Absteiger haben.

Und Altenerding?

Dass die SpVgg in der A-Klasse durchmarschiert, habe ich erwartet. Dafür ist der Kader einfach zu stark. Beeindruckt haben mich die Auftritte im Verbandspokal. Am Ende ist Altenerding erst im Finale unglücklich gescheitert, vorher hat sie einige höherklassige Teams rausgekegelt.

Zum Beispiel Finsing.

Da ist der FC zwar mit einer gemischten Mannschaft aus Erster und Zweiter aufgetreten. Trotzdem war das schon stark von Altenerding.

Nach der Corona-Pause gab es viele Ängste und Befürchtungen. Wir hätten da sechs Prognosen.

Okay.

1. Vereine müssen Mannschaften abmelden, weil Spieler nach der Pause nicht zurückkommen.

Wir hatten tatsächlich nur einen einzigen Rückzug. Das war TuS Oberding 3. Dafür hat aber Türkgücü im Winter noch eine Mannschaft nachgemeldet. Und wenn man noch bedenkt, dass Kirchasch und Geisling inzwischen auch drei Mannschaften haben, dann bleibt von der These oben nichts mehr.

2. Das fußballerische Niveau wird nachlassen wegen der langen Trainingspause und des Spielermangels.

Stimmt auch nicht. Die lange Pause ist nicht dramatisch, wenn du dann eine vernünftige fünf- oder sechswöchige Vorbereitung hast. Und das war ja möglich. Ich habe auch nicht bemerkt, dass das Niveau gesunken wäre.

3. Die Vereine bekommen die Übungsleiter nicht mehr zurück, da diese in den Corona-Pausen neue Freizeitmöglichkeiten entdeckt haben.

Das trifft vielleicht im Jugendbereich zu, aber da bin ich nicht drin. Bei den Herren ist es kein Problem, Trainer zu finden.

4. Es wird enorm viele Verletzungen geben, weil der gewohnte Spielbetrieb/Pause-Rhythmus weg ist.

Die meisten Fußballer haben sich auch während der Lockdowns fit gehalten. Und vor der Punktrunde hatte – wie schon erwähnt – jeder seine Vorbereitungsphase.

5. Die Zuschauer bleiben weg, weil sie die Corona-Maßnahmen nerven.

Das war vielleicht in der Zeit der Testspiele so, als noch Maskenpflicht und 2G galt. Danach waren wieder alle da.

6. Viele Schiedsrichter nehmen nach der Corona-Pause die Pfeife gar nicht mehr in den Mund.

Ich glaube schon, dass deshalb ein paar Schiedsrichter mehr aufgehört haben. Aber es werden ja ohnehin weniger. Wenn das so weitergeht, werden wir die C-Klassen und die Jugendspiele nicht mehr besetzen können. Da müssen die Vereine dringend gegensteuern und selbst Werbung machen. Das können sie nicht auf die Schiedsrichtergruppe abwälzen.

Kommen wir zum Finale nach dem Finale: die Relegationsspiele. Wie wird heuer der Modus sein?

Alle Entscheidungen bis rauf zur Kreisliga werden in einem Spiel entschieden. Alles drüber – also ab Bezirksliga – mit Hin- und Rückspiel und heuer noch mit der alten Europacup-Auswärtstor-Regel. Die wird erst nächstes Jahr abgeschafft.

Aber das betrifft heuer ja keinen Erdinger Verein.

Genau, da in der Kreisliga ja der BC Attaching Zweiter wurde. Alle Termine und Standorte der Spiele der unteren Klassen werden am Samstag festgelegt. Die Auslosung ist um 18.15 Uhr im Uttenhofener Sportheim. Die verpflichtende Relegationssitzung findet am Sonntag um 14 Uh in Allershausen statt.

Es werden Ihre letzten Aufstiegsspiele als Spielleiter sein. Ihre Bilanz nach fünf Jahren Amtszeit?

Die Zusammenarbeit mit den Vereinen war meistens sehr gut. Genervt haben eigentlich nur die Vereine, die auf den Tagung mit Abwesenheit glänzen und dann alles dreimal erklärt haben wollen und nicht kapieren, dass zum Beispiel Verlegungen an den beiden letzten Spieltagen eigentlich nicht machbar sind. Auch unsere interne Regelung, dass Spiele innerhalb von drei Wochen nachgeholt werden sollen, wurde leider nicht immer eingehalten. Natürlich gibt es weiterhin Vereine, die nur auf sich schauen.

Wer wird Ihr Nachfolger?

Der steht noch nicht fest, aber wir haben einige interessante Kandidaten. Ich bin ja noch bis zum 1. Juli im Amt. Wir haben also noch Zeit.

Welchen Rat geben Sie Ihrem Nachfolger?

Mit den Vereinen gut zusammenarbeiten. Keinen bevorzugen, keinen benachteiligen – dann läuft’s.