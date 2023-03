Der Fokus von Carla Hahn liegt auf Abi und WM

Von: Wolfgang Stauner

Nervös am Start, stark auf der Strecke: Mountainbikerin Carla Hahn fuhr beim Auftakt der Junior Series in Gränichen auf Platz drei. © Ego-Promotian/Küstenbrück

Carla Hahn, einer der besten deutschen Nachwuchs-Mountainbikerinnen, ist ein vielversprechender Saisonstart gelungen: Bei den Junior Series in Graichen belegte sie Platz drei.

Benediktbeuern – An drei Baustellen werkelt Carla Hahn, eine von Deutschlands erfolgreichsten Nachwuchs-Mountainbikerinnen, derzeit. Zum einen hat sich die Sindelsdorferin, die für den TSV Benediktbeuern-Bichl in die Pedale tritt, bei der Bayerischen Sporthilfe um eine finanzielle Förderung durch eine Crowdfounding-Aktion beworben – mit Erfolg. „Ich bin in die Fördergruppe reingerutscht und werde durch das Projekt bis Juli gefördert. Dann wird entschieden, ob ich auch in die neue Fördergruppe komme“, berichtet die Leistungssportlerin. Bis dahin ist zumindest die zweite Baustelle abgearbeitet: Die 17-jährige Gymnasiastin absolviert im April und Mai ihr Abitur. „Da liegt derzeit mein Fokus drauf.“

Platz zwei zum Bundesliga-Auftakt

Richtig rund läuft’s dagegen schon auf dem Bike. Carla Hahn ist auf den olympischen Cross-Country (XCO) spezialisiert, also rund 60-minütige Einzelrennen mit Massenstart auf einem Rundkurs. Nach dem Bundesliga-Auftakt in Obergessertshausen (Platz zwei) stand in der Schweiz der Start in die internationalen Wettbewerbe auf dem Programm. Das erste Rennen der UCI Junior Series, eine internationale Rennserie für den Nachwuchs, absolvierte die 17-Jährige in Gränichen (Schweiz).

„Mich hatte eine Erkältung erwischt, weshalb ich sehr nervös an den Start ging“, berichtet Hahn und wusste nicht so recht, wie sie unter diesen Umständen performen würde. Zumal die erste Startreihe sehr imposant war: mit der Weltranglisten-Dritten Anina Hutter, der Österreichischen Meisterin Katrin Embacher und der Spanischen Meisterin Marta Cano Espinosa. Doch inmitten all der nationalen Titelträgerinnen war Carla Hahn als Deutsche U 19-Meisterin bestens aufgehoben.

In Runde zwei muss Carla abreißen lassen

Einen Blitzstart legte die Spanierin hin, dem unglaublichen Tempo konnten nur Hutter und Hahn folgen. „Aber in der zweiten Runde musste ich dann auch abreißen lassen“, beschreibt Hahn den frühen Rennverlauf. Doch schon kurz darauf fiel die Spanierin ihrem eigenen Tempo zum Opfer, so dass Hahn wieder auf Platz zwei kletterte. Bis in die Schlussrunde hielt sich die Beurer Bikerin wacker, doch dem unwiderstehlichen Finish der Österreichischen Meisterin Embacher hatte sie nichts entgegenzusetzen. „Platz drei im ersten Rennen macht mich schon ein bisschen stolz“, resümiert Hahn. Je nach Konkurrenz visiert sie weiterhin die Top-Drei bis Top-Fünf an. Schon jetzt hat sich ausgezahlt, dass Hahn im vergangenen Herbst einen persönlichen Trainer engagiert hat: den Sportwissenschaftler Fabian Neunstöcklin. „Das hat mir einen ordentlichen Leistungsschub gegeben. Ich trainiere mehr und vor allem gezielter.“

Sechs Rennen der Junior Serie stehen im Rennkalender

Sechs der Junior-Series-Rennen hat Hahn bislang in ihr Wettkampfprogramm aufgenommen. Schlag auf Schlag geht es nun weiter, denn mit Riviera (Schweiz) und Capoliveri (Italien) werden zwei Wettkämpfe an den kommenden drei Wochenende ausgefahren. Dann wird’s auch ernst hinsichtlich der Qualifikation für die Saisonhöhepunkte, denn die Rennen ab April fließen in die Nominierungskriterien für die Junioren-EM in Krakau (25. Juni) und die WM (2. bis 6. August) in Schottland ein. „Im vergangenen Jahr bin ich als jüngerer Jahrgang Achte bei der EM geworden. Da sollte heuer mehr gehen“, so Hahn. „Auf diese Ziele arbeite ich hin.“