Forsterns Bayernliga-Frauen waren zu stark

Von: Dieter Metzler

Auch wenn es in dieser Szene anders wirkt: Überackers Frauen (rote Trikots) waren gegen Forstern letztlich chancenlos. Foto: Dieter Metzler © Dieter Metzler

Die Frauen des RW Überacker sind aus dem Pokal ausgeschieden. Gegen den favorisierten FC Forstern war das Team chancenlos.

Überacker – Nach der 1:4 Niederlage gegen den Bayernligisten FC Forstern sind die Landesliga-Aufsteiger aus Überacker am Montagabend vor 150 Zuschauern aus dem Verbandspokal-Wettbewerb ausgeschieden. „Wir haben gegen die in die Regionalliga zurückstrebenden Gäste nichts zu verlieren“, meinte Überackers Trainer Andreas Fasching vor dem Anstoß des Spiels, das wegen fehlendem Flutlicht auf dem Hauptplatz auf dem Trainingsplatz in Überacker angepfiffen wurde.

Vor der Landesligapremiere seiner Elf am 2. September war Überackers Trainer in erster Linie wichtig, gegen so einen starken Gegner mal auszutesten, wie lange seine Mannschaft mithalten kann.

Überacker hat gut mitgehalten

„Das hat auch bis zur 30. Minute gut funktioniert“, zeigte sich der RW-Trainer mit dem Auftritt seiner Elf sehr zufrieden. Dann aber ließ man dem Bayernligisten doch zu viel Raum und fing sich auch die Tore ein. Forsterns Vera Funkt nutzte die Freiräume in der 25. Und 33. Minute und brachte mit einem Doppelschlag den Bayernligisten mit 2:0 in Führung, die Veronika Auer noch vor der Pause mit einem abgefälschten Schuss auf 3:0 ausbaute.

Das RW-Team, in Anbetracht einiger Urlauber und einiger gerade aus dem Urlaub zurückgekehrter Spielerinnen, verkaufte sich gut. Fridos Tomangbe hätte gar die Rot-Weißen bei einem der wenigen Vorstöße in Führung bringen können. Erst im letzten Moment wurde ihr Schuss abgeblockt. Erst in der Schlussphase der zweiten 45 Minuten erhöhte der Bayernligist auf 4:0, erneut durch Auer.

Der unermüdliche Einsatz der RW-Elf wurde schließlich mit dem Ehrentreffer durch Johanna Draude belohnt, die ein Zuspiel von Tomangbe verwerten konnte. „Im zweiten Durchgang haben wir ein bisschen defensiver gespielt“, freute sich Fasching, dass sich seine Mädels an das Konzept hielten. Er verhehlte aber auch nicht, dass Forstern beim Stand von 3:0 einen Gang zurückgeschaltet hatte.