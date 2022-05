Forsties klopfen zum Training an die Bundesliga-Tür

Grund zum Jubeln: die A-Juniorinnen des TSV EBE Forst United mit (hi., v.l.) Helena Schwandt, Helena Brandl, Muriel Henrich, Anouk Bischoff, Vanda Angyal, Silan Topuzkanamis, Kitti Huszak, Anna Meixelsberger, Clara Hachmann, (vo., v.l.) Chiara Czeslik, Maria Hartmann, Nina Allombert, Sheila Rachel Laszlo, Hannah Dürr. Senta Schlegel und Natalie Mahncke. © verein

Die erste Bundesliga-Qualifikation haben die A-Juniorinnen der Ebersberger Handballer um Trainer Felix Mäsel und Stefan Schablowski auf dem zweiten Platz abgeschlossen.

Ebersberg – Auf bayerischer Ebene musste der Bayernliga-Nachwuchs zunächst gegen den amtierenden bayerischen B-Jugend-Meister, TSV Schwabmünchen, antreten und im Folgespiel gegen den gastgebenden HC Forchheim. Bei diesem Turnier ging es einzig und alleine um die Rangfolge und ein mögliches Heimrecht für die Qualifikation auf Bundesebene.

Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit mit den neuen Jahrgängen und der enormen Doppelbelastung für die eine oder andere Spielerin, die bereits im Damenteam mitspielt, sollte das Turnier vor allem zu Trainingszwecken genutzt werden. Chiara Czeslik wurde aufgrund dessen nach überstandener Verletzung weiterhin geschont und kam nicht zum Einsatz.

Das erste Spiel des Tages bestritt Schwabmünchen gegen den HC Forchheim und gewann dieses mit 21:14. Das Folgespiel gegen die Schwaben war das erste für die U19 der Forsties an diesem Tag. Während Schwabmünchen schon auf Betriebstemperatur loslegte wie die Feuerwehr, agierte Ebersberg noch sehr verschlafen und lag schnell 0:4 zurück.

Obwohl nach einer Auszeit endlich der richtige Gang gefunden wurde und sich Forst United über Anna Meixelsberger und Anouk Bischoff wieder auf ein Tor heran kämpfte, klappte die Kehrtwende nicht. Schwabmünchen schloss das Turnier als Sieger ab.

Gegen Forchheim machten es die Mädels vom Forst deutlich besser und siegten letztendlich mit 19:12.

Allen Spielerinnen konnte ausreichend Einsatzzeit ermöglicht werden und in verschiedenen Besetzungen das Trainierte umgesetzt werden.

Durch den zweiten Platz haben die Forst United-Mädchen in der nächsten Qualifikationsrunde am 21./22.5 kein Heimrecht und muss voraussichtlich in Baden-Württemberg antreten. ez