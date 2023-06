Markt Schwabener Frauen feiern Meisterschaft – Grafing und Baldham kassieren Klatschen

Von: Olaf Heid, Wolfgang Herfort

Der TSV Turnerbund ließ den Baldhamerinnen überhaupt keine Chance. © Stefan Rossmann

Die Kickerinnen der SpVgg haben sich vorzeitig den Titel sichern können. Die Grafinger und Baldhamer Frauen mussten heftige Dämpfer einstecken.

Post-SV München – SpVgg M. Schwabener Au abg.

Hinter den Spielerinnen der SpVgg Markt Schwabener Au liegt ein fußballfreies Wochenende. Weil der Post-SV München das Duell gegen den Spitzenreiter der Kreisliga 1 vorzeitig und mit langem Vorlauf absagte, wird das Team um Cheftrainer Matthias Reiter ohne Schweiß und Tore zu seinen Punkten kommen und ist damit am Ziel: Die SpVgg ist aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegenüber dem Verfolger TSV Turnerbund München zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr von Platz eins der Tabelle zu verdrängen und somit Meister der Saison 2022/23.

Markt Schwabens Coach hätte gerne gespielt: „Wir haben dem PSV mehrfach angeboten, die Partie zu verlegen, weil wir Lust aufs Kicken haben und gerne bei dem schönen Wetter und auf grünem Rasen gespielt hätten. Aber sie waren daran nicht interessiert“, wunderte Reiter sich. „Das ist sehr schade. Es geht ja auch für den PSV um nichts mehr.“ So aber erhält sein Team nach der der nächsten Sitzung des Sportgerichts die drei Zähler gut geschrieben. Markt Schwabens Fußballerinnen steigen nun bereits sicher in die Bezirksliga auf. (ola)

SC Baldham-Vaterstetten – TSV Turnerbund 0:7 (0:3)

Auch wenn die Partie deutlich verloren ging, eine Verbesserung gegenüber dem Hinspiel (0:11) war den SCBV-Frauen von Trainer Stefan Schunck nicht abzusprechen. Auch wenn der Coach im Vorfeld erkannt hatte, dass nach dem feststehenden Klassenerhalt „die Luft ein wenig raus ist“. Die Gegenwehr der Gastgeberinnen blieb bis zur 17. Minute erfolgreich. Nach der TSV-Führung demonstrierte einmal mehr die Münchnerin Sheeva Seyfi ihre Ausnahmestellung in der Frauen-Kreisliga. Viermal gab sie SCBV-Torhüterin Ronja Henkel das Nachsehen (35./55./57./61.) und baute ihre Trefferquote auf bereits 37 Stück aus. Absoluter Spitzenwert.

Da zwischendurch auch Azin Vogel zweimal erfolgreich war (44./53), war der Torhunger des Tabellenzweiten gestillt. Zumal die SpVgg Markt Schwabener Au bei zwei ausstehenden Partie, einem Sechs-Punkte-Vorsprung und den beiden Siegen im direkten Vergleich auf dem Weg zur Meisterschaft ohnehin nicht mehr zu stoppen war. (hw)

SCBV: Ronja Henkel, Hannah Weigang, Marina Weinehl, Manuela Aicher, Anna Kreißl, Michaela Buck, Sophia Finzel, Shirin Maier, Lina Filardi, Alexandra Haage, Charlotte Bennett - Katharina Bogdanski, Isabel Lorenz.

FC Teutonia München – TSV Grafing 4:1 (3:1)

Die Spielanalyse von Grafings Frauentrainer Robert Haseitl fiel knapp und präzise aus: „Es hat nicht gereicht.“ Dabei gelang es seinem Team bis zum 0:1 (18.) die Kreisliga-Partie ausgeglichen zu gestalten. Sogar als Eva Bürgmayr verletzungsbedingt ausfiel und die U17-Juniorin Kathi Notter als einzige Auswechselspielerin die Elf komplettieren musste, hielten die Grafingerinnen erfolgreich dagegen. Hannah Hüttemann gelang mit einem Freistoß prompt der 1:1-Ausgleich (35.).

Doch ein Doppelschlag der Münchnerinnen vor der Pause (41./44.) zum 3:1 warf das Haseitl-Team wieder entscheidend zurück. „Das holst du mit dem reduzierten Personal, dem sommerlichen Wetter und der Tatsache, dass einige am Vortag beim Bistro-Cup gespielt haben, nicht mehr auf“, so der TSV-Coach. Zumal die Gastgeberinnen gleich fünf Alternativen auf der Bank sitzen hatten. So war das 4:1 (62.) der Teutoninnen nur eine logische Folge „und zudem verdient“, wie Robert Haseitl gestand. (hw)

TSV Grafing: Alina Vogel, Anna Teuschler, Hannah Hüttemann, Maria Riedl, Eva Bürgmayr, Hanna Friedl, Elisabeth Oswald, Julia Brandl, Sandra Moleh, Svenja Geiling, Veronika Köll - Katharina Notter.