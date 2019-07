Plötzlich Bezirksliga

Rücken in die Bezirksliga auf (hinten, v. l.): Regina Schäffler, Nadja Hainzl, Yvonne Holzner, Inez Soares, Steffi Esser, Steffi Karamatic, Thesi Widl, Selina Eisenkolb, Julia John, Steffi Liegl; (stehend, v. l.) Samir Merdanovic, Layla Brzovic, Emily Arndt, Monika Bichlmaier, Steffi Karbaumer, Karo Kock, Chrissi Stahl, Lena Kock, Franzi Neumair, Harry Kronthaler, Michael Kock; (sitzend, v. l.) Laura Bruckbeck, Kathi Kronthaler, Isi Stephan, Milena Schulte sowie (nicht auf dem Foto) Leni Scheibl, Maike Schmidtner und Anni Maier.

Frauenfußball: FC Langengeißling steigt als Kreisliga-Vize auf

von Wolfgang Krzizok schließen

Weil noch Plätze in der Bezirksliga frei geworden waren, spielen die Frauen des FC Langengeißling, der in der Kreisliga nur Zweiter geworden war, nun plötzlich in der Bezirksliga.

Langengeisling – Stell dir vor, du steigst auf und merkst es nicht. Das ist den Fußball-Frauen des FC Langengeisling passiert. Der Zweite der Kreisliga ist am Grünen Tisch in die Bezirksliga nachgerückt, der Verein wurde vom Aufstieg nicht in Kenntnis gesetzt.

Eigentlich wollte Harry Kronthaler auf bfv.de nur ein Vorbereitungsspiel seiner Langengeislinger Fußball-Frauen eintragen. Doch dann bemerkte der Co-Trainer, dass sein Team unter „Bezirksliga“ läuft. Das musste ein Irrtum sein, waren die Geislingerinnen doch in der Kreisliga nur Zweiter geworden – hinter Meister und Aufsteiger TSV Eching. „Ich habe mehrfach rumgeklickt, aber wir sind immer unter ,Bezirksliga’ aufgetaucht“, erzählt Kronthaler. Sein Trainer Samir Merdanovic wusste nichts, also habe er versucht, den Bayerischen Fußballverband zu kontaktieren – zunächst vergeblich. „Dann habe ich einen Tag später einen Rückruf gekriegt, bei dem mir mitgeteilt wurde, dass wir aufgestiegen sind, weil noch Plätze in der Bezirksliga frei waren, und dass die Benachrichtigung eigentlich längst draußen sein müsste.“

Für den Geislinger Co-Trainer ist der Aufstieg die gerechte Konsequenz. „Wir haben jetzt schon ein paar Mal an die Meisterschaft hingeschnuppert und haben es nie geschafft“, sagt Kronthaler. „Unsere Gegner haben uns immer gelobt, was wir für einen geilen Fußball spielen, und jetzt sind wir endlich dafür belohnt worden.“ Es habe sich bewährt, dass seine Mannschaft bis zum Schluss Gas gegeben habe, obwohl der Meistertitel längst vergeben war. „Ich habe immer gesagt, dass wir bis zum letzten Spiel alles geben müssen, und das hat sich jetzt ausgezahlt.“

Für Kronthaler ist der Erfolg nicht zuletzt eine Konsequenz des Frauenfußball-Booms beim FC Langengeisling. „Unsere JFG-U 17-Mädels sind in die Bezirksoberliga aufgestiegen, da stoßen jetzt ein paar Spielerinnen zu uns.“ Außerdem sei es den Trainern gelungen, einige Fußballerinnen zu reaktivieren, sodass der FCL jetzt sogar noch eine zweite Mannschaft in die Punktrunde schicken könne. „Seit Jahren sind wir dahinter, jetzt hat sich das alles innerhalb von wenigen Wochen erledigt.“

Der Mannschaft habe er die Kunde vom Aufstieg nach einem so genannten „Kennenlerntraining“ zusammen mit den Neuzugängen verkündet. „Da war natürlich großer Jubel, und es wurde auch gleich eine spontane, größere Aufstiegsfeier daraus“, erzählt Kronthaler grinsend. Und mit einem Augenzwinkern fügt er an: „Hoffentlich stimmt das mit dem Aufstieg, denn offiziell habe ich immer noch nichts.“