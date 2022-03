FSV Höhenrain: Beste Saisonleistung sorgt für Kantersieg

Spielerin des FSV Höhenrain Sandra Ott. © FSV Höhenrain

Die Damen des FSV Höhenrain gewinnen gegen den DJK Otting mit 7:0. Dabei zeigten die Höhenrainer Fußballerinnen ihre bislang beste Saisonleistungen.

FSV Höhenrain - DJK Otting 7:0 (1:0) – Konzentriert in der Abwehr und spielfreudig im Angriff ließen die FSV-Frauen dem Tabellenschlusslicht der Bezirksoberliga keine Chance. Bereits in der vierten Minute erzielte Victoria Neuefeind nach einer verunglückten Abwehr die 1:0-Führung. Carina Schreiner erhöhte nach einer Ecke auf 2:0 (18.) für die Gastgeberinnen.

Aufgrund der starken Abwehrleistung musste Torhüterin Jessie Gerlach im gesamten Spiel nur einen Torschuss sehenswert parieren. In der zweiten Halbzeit spielten sich die Höhenrainerinnen in einen Rausch und kamen durch Carina Schreiner (61.), Victoria Neuefeind (83.) und Sandra Ott (88.) zu drei weiteren Toren. Die FSV-Frauen haben sich damit in der Tabelle auf Rang drei verbessert. Am kommenden Sonntag ist das Team um Spielertrainerin Ott zu Gast bei Spitzenreiter FC Forstern II. (red)