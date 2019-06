Erdinger und Ebersberger Europahelden

Fünfmal Edelmetall für die Kegler

Viermal Gold und einmal Silber erkegelte sich die Kegelkreisrunde Erding/Ebersberg in München bei den Europameisterschaften. Neu waren dabei diesmal die Mixed-Mannschaften.

Erding– Viermal Gold und einmal Silber – das war die Ausbeute der Kegelkreisrunde Erding/Ebersberg bei den Europameisterschaften der Breitensportkegler, die diesmal an der Säbener Straße in München stattfanden. Es war eine Maxi-EM, weil heuer erstmals Mixed-Mannschaften (drei Damen, drei Herren) starteten. Im bayerischen Kader waren Manuela Müller (KC Steinhöring), Andrea Listle (KC Egmating), Mario Lange (TSV Erding), Heinrich Stiglmeier (KC Isen), Dominik Dietrich und Egon Brabenetz (KC Neufinsing) aus der Kegelkreisrunde am Start.

Lange brachte mit seinen 499 Holz das bayerische Mixed-Team gleich in Führung. Andrea Listle legte 448 Holz nach. Überragend war Brabenetz mit 517 Holz. Am Ende wurde das Team mit 80 Holz Vorsprung auf die Steiermark Europameister.

Tags drauf waren dann die Frauen- und Herren-Mannschaften am Start. Als zweiter Bayer startete Dietrich, der nach einer holprigen ersten Bahn besser ins Spiel kam und mit 460 Holz seinen Beitrag leistete. An fünfter Stelle spielte Stiglmeier, der sogar mit der Firma Bernhard Lechner Isen Sanitär und Heizung einen Sponsor für sich gewinnen konnte, fantastische 512 Holz. Er brachte Bayern wieder ins Rennen, das nun ein Holz hinter Baden lag. Der Schlussspieler aus dem Allgäu holte diesen Rückstand auf, und das zweite Europagold war mit 2866 Holz sicher. In der Frauenmannschaft trug Müller mit ihren 453 Holz zum souveränen Sieg und dritten EM-Titel bei.

Sie spielte auch im Einzelwettbewerb überragend. Mit 515 Holz lag Müller lange auf dem ersten Platz, ehe sie doch noch abgefangen und Vize-Europameisterin wurde. Mit ihren 19 Jahren hat sie ja noch eine lange Kegelkarriere vor sich. Listle kam mit 474 Holz auf den elften Platz.

Bei den Herren holte sich der Allgäuer Achim Setter das Gold mit 538 Holz für Bayern. Brabenetz wurde mit 479 Holz 21. Heinrich Stiglmeier (466 Holz) schaffte Rang 29, Lange (455) kam auf Platz 41. Alle Ergebnisse unter www.vbfk.de. lan