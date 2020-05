Bob-Ass hält sich auf dem Rad fit

Training in Corona-Zeiten

von Peter Loder schließen

Eigentlich ist er rasant auf Kufen im Eiskanal unterwegs. Doch im Sommer sattelt Lukas Frytz (26) auf zwei Räder um und hält sich im vergleichsweise gemächlichen Tempo auf Mountainbike-Pisten fit.

Fürstenfeldbruck/Puchheim – Der Bobfahrer aus Puchheim, der Anfang Februar in Winterberg als Anschieber von Vierer-Pilot Markus Oelsner (Oberbärenburg) Junioren-Vizeweltmeister wurde, ist auch ein Opfer der Corona-Zwangspause.

Eigentlich sollte demnächst die Vorbereitung auf die Wintersaison beginnen. Doch am Münchner Olympiastützpunkt verzögert sich der Trainingsstart genauso wie die Fitness-Einheiten in der Brucker Sportschule von Lorenz Westner. Der hat Frytz deshalb zu seinem Radsport-Kumpel Thomas Stannecker geschickt. In dessen „Radl-Tankstelle“ machte sich der 26-Jährige erst einmal mit den Finessen des Mountainbikens und den technischen Feinheiten eines Hightech-Zweirades vertraut, ehe er sich auf seine erste 60-Kilometer-Tagestour machte.

Stannecker gehört zur Chefmechaniker-Crew der deutschen Paralympic-Nationalmannschaft und ist persönlicher Betreuer von Weltcup-Siegerin Denise Schindler. Fast hätte die Olchinger Radsport-Ikone das Puchheimer Bob-Talent auch abkassiert, denn Schindler war tags zuvor noch als Service-Aushilfskraft in der „Radl-Tankstelle“ tätig gewesen.