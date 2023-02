Fumble, Interception & Co.: Mit dem Football-ABC bereit für den Super Bowl LVII

Von: Joshua Eibl

Novum in der NFL-Historie: Das erste Mal in der Geschichte der National Football League treffen mit Patrick Mahomes (r.) und Jalen Hurts (l.) zwei schwarze Quarterbacks im Super Bowl aufeinander. Lange wurde angezweifelt, ob sie als wichtigste Spieler im Football in der Lage sind, Teams zum ganz großen Erfolg führen zu können. © Tim Nwachukwu und kevin c. cox /Getty images north america /afp

American Football blieb viele Jahre unscheinbar in Deutschland, wurde manchmal sogar verpönt als billige Kopie des englischen Begriffs Football, also der Nummer-eins-Sportart Fußball. Das hat sich in den vergangenen Jahren und spätestens seit dem NFL-Spiel in München grundlegend geändert.

Das Ei hat einen Hype in Deutschland ausgelöst. Mit Julian Welschof aus Miesbach hat auch der Landkreis Sportler hervorgebracht, der den Sprung in die Nachwuchsliga Amerikas geschafft hat (wir berichteten). Einfach sind die Regeln und die Fachbegriffe allerdings nicht. Zum 57. Super Bowl am Montag (0.30 Uhr) zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs gibt es ein kleines ABC mit einigen der wichtigsten Begriffe.

A – Audible: Kurzfristige Änderung eines bereits angesagten Spielzugs vom Quarterback kurz vor dem Beginn eines Spielzugs (Snap).

B – Blind Side: Ist die Seite der Offense, der der Quarterback nach dem Snap seinen Rücken zuwendet. Bei einem Rechtshänder beispielsweise meistens die linke Seite.

C – Complete Pass: Ein Pass, der aus der Luft gefangen und sicher festgehalten wird.

D – Down: Angriffsversuch. Dabei stehen einer Mannschaft vier Versuche zu, um jeweils zehn Yards (9,15 Meter) vorzurücken. In der Regel wird beim vierten Down gekickt, um entweder ein Field Goal zu versuchen oder einen Punt zu vollziehen.

E – Endzone: Der Bereich, der auf beiden Seiten des Spielfelds zwischen Goal Line (Linie zwischen Spielfeld und Endzone) und End Line (Linie auf Höhe des Torgestänges) gelegen ist. Das Ei muss dorthin getragen oder dort gefangen werden, um einen Touchdown zu erzielen.

F – Fumble: Fallenlassen des Balles, wenn der Ballträger Kontrolle über das Spielgerät hatte. Dies hat oft einen Turnover, den Verlust des Angriffsrechts, zur Folge. Wichtig ist hierbei, dass die Berührung des Spielers mit dem Boden keinen Fumble verursachen kann. Der Ball muss also aus der Hand geschlagen werden oder aus der Hand des Spielers rutschen.

G – Gelbe Linie: Optisches Hilfsmittel für den TV-Zuschauer, das anzeigt, ab welcher Stelle es ein neues First Down für die angreifende Mannschaft gibt. Bietet aber nicht jeder der übertragenden TV-Sender aus den USA an.

H – Handoff: Ist eine direkte Übergabe des Balls, ohne ihn zu werfen.

I – Interception: Abfangen des Footballs aus der Luft durch den Gegner, wodurch die verteidigende Mannschaft das Angriffsrecht erhält.

J – Jammer: Ist der Zerstörer. Es ist eine Spielposition in den Special Teams, der bei einem Punt zum Einsatz kommt. Der Jammer, üblicherweise sind es sogar zwei, beschützt den Returner, der nach einem Punt des gegnerischen Teams den Ball fängt und ihn möglichst weit zurückträgt.

K – Kickoff: Anstoß, bei dem der Kicker den Ball aus dem Tee – ein kleiner Plastikständer – nach vorne schießt.

L – Line of Scrimmage: Imaginäre Linie, an der sich die Mannschaften aufstellen, um den Ball nach einer Unterbrechung wieder ins Spiel zu bringen.

M – Man in Motion: Der einzige Spieler der Offense, der sich vor dem Spiel parallel zur Line of Scrimmage bewegen darf, um für Verwirrung zu sorgen.

N – National Football League (NFL): Ist die US-amerikanische Profiliga im American Football. Sie besteht aus 32 Teams, die als Franchises in der National Football Conference (NFC) und der American Football Conference (AFC) organisiert sind.

O – Offside: Abseits beim American Football. Die Defense ist im Abseits, wenn während des Snaps ein Defense-Spieler in der Neutralen Zone steht. Der Spielzug geht dann allerdings weiter. Es kommt dann zu einem Free Play für die Offense. Die Strafe beträgt fünf Yards.

P – Punt: Abschlag aus der Hand. Wird von der angreifenden Mannschaft praktiziert, sobald sie die für einen First Down erforderlichen Yards nicht erreicht hat. Im Anschluss an einen Punt wechselt in der Regel der Ballbesitz.

Q – Quarterback: Zentrale Position des Spielgestalters, der den Ball vom Center durch die Beine zugereicht bekommt, um ihn entweder dem Running Back zu einem Rush zu überreichen oder über die Verteidigungsreihe hinweg einem Receiver, also einem Ballempfänger, zuzuwerfen. Der Quarterback kann auch selbst mit dem Ball nach vorne laufen. Er ist der verlängerte und ausführende Arm des Trainers. Mit seiner Form steht und fällt das Spiel der Mannschaft.

R – Running Back: Der Ballträger. Ein Spieler auf dieser Position hat die Aufgabe, den Ball durch die Verteidigungsreihe so weit wie möglich nach vorne zu tragen.

S – Safety: Bezeichnet erstens die Liberoposition in der Verteidigung. Und zweitens: Ein angreifender Spieler in Ballbesitz wird in seiner eigenen Endzone zu Boden gebracht. Dadurch bekommt die verteidigende Mannschaft zwei Punkte gutgeschrieben.

T – Touchdown: Spielziel eines Angriffs, das man dann erreicht, wenn der Ball entweder in die Endzone getragen wird oder von einem in der Endzone befindlichen Receiver gefangen wird. Für einen Touchdown bekommt man sechs Punkte. Im Anschluss kann man einen Zusatzpunkt durch ein Field Goal erzielen.

U – Unsportsmanlike Conduct: Unsportliches Verhalten, welches eine Raumstrafe von 15 Yards nach sich zieht.

V – Vince Lombardi Trophy: Der Pokal für den Gewinn des Super Bowls.

W – Wide Receiver: Position, die in der Regel von den schnellsten Spielern auf dem Feld ausgeführt wird. Aufgabe des Wide Receivers ist es, weite Pässe des Quarterbacks zu fangen, um im Anschluss daran möglichst weit in Richtung Endzone zu sprinten.

X – X-Receiver: Bezeichnung in Spielzug-Ansagen für den Wide Receiver, welcher links vom Quarterback an der Line of Scrimmage steht. Hier ist meistens der beste Wide Receiver des Teams positioniert.

Y – Yellow Flag: Werden vom Schiedsrichter aufs Spielfeld geworfen, um ein Foul zu signalisieren.

Z – Zones: Das Feld ist in verschiedene Zonen unterteilt.