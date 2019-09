FC Ismaning verliert zwei Stürmer

Fußball Bayernliga

In der Fußball-Bayernliga hat der FC Ismaning am Freitagabend nicht nur das Spiel bei Tabellenführer Pipinsried verloren, sondern auch zwei seiner Stürmer.

Ismaning/Pipinsried – Der FC Pipinsried war einmal in der Regionalliga und möchte so schnell wie möglich wieder dahin. Deshalb hat der Club heuer eine Übermannschaft für die Bayernliga zusammengestellt. Gestern war nun der FC Ismaning im Dachauer Hinterland zu Gast und es war viel mehr drin als dieses 1:3 (0:0).

Die Ismaninger Taktik war so ein bisschen das Spiel Zuckerbrot und Peitsche mit offensiveren und passiveren Phasen. So überstand man die Anfangsminuten recht schadlos und hielt den Gegner ganz gut fern vom eigenen Kasten. Der FC Ismaning ging die Mission Impossible „Punkten in Pipinsried“ ganz clever an.

Mit zunehmender Spieldauer kamen aber natürlich auch die Aufgaben für die Defensive der Blau-Weißen, die gegenüber dem schlechten Spiel von vergangener Woche nicht wiederzuerkennen waren. Über Standards näherten sich die Pipinsrieder dem Tor an, aber so richtig ins Rollen kam die gefürchtete Offensive des Tabellenführers nie so wirklich.

Zur Pause hatten sich die Ismaninger das torlose Remis verdient, wobei das auch teuer bezahlt werden musste: Torjäger Orhan Akkurt wurde verletzungsbedingt ausgewechselt. Damit droht für die nächsten Spiele wieder offensive Kaderzauberei, weil nach dem verletzten Akkurt kurz vor Schluss Angelo Hauk mit Rot vom Platz musste und erst einmal gesperrt ist.

Die sportliche Sahnephase hatten die Ismaninger zwischen der 50. und 60. Minute mit drei Riesenchancen. Angelo Hauk und Maximilian Siebald ließen ihre Möglichkeiten aber aus und verpassten die Belohnung für eine wirklich ansprechende Leistung.

Auf zehn gute Ismaninger Minuten folgten 14 Pipinsried-Minuten, und der Unterschied war, dass der Tabellenführer eiskalt zugeschlagen hat. Das Heimteam spielte seine Klasse aus, machte drei Tore – und damit war die Messe quasi gelesen. Nils Ehret gelang noch der Ehrentreffer, aber so recht konnte sich bei Ismaning niemand erklären, warum man so deutlich hinten lag. Der Rehabilitation für das letzte Spiel stand der Ertrag von null Punkten mit einem verletzten und einem gesperrten Stürmer gegenüber. Das machte die Pipinsried-Reise dann doch schmerzhaft.

FC Pipinsried – FC Ismaning 3:1 (0:0).

FC Ismaning: Fritz – Kubina, Ehret, Brandstetter, Redl – Weber, Mori (67. Lopes) – Siebald, Fischer (82. Ertl), Hauk – Akkurt (30. Ketikidis).

Tore: 1:0 Pigl (61.), 2:0 Krautschneider (66.), 3:0 Leugner (74.), 3:1 Ehret (77.).

Gelb-Rot: Weber (74., wiederholtes Foulspiel).

Rot: Hauk (85., grobes Foulspiel).

Schiedsrichter: Vinzenz Pfister (Oberbergkirchen).

Zuschauer: 530.