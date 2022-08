TSV Dorfen beißt sich durch

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Gerhard Thalmaier erzielte den Goldenen Treffer in Saaldorf. Das Bild zeigt ihn bei einem weiteren Tor vor wenigen Tagen. © Hermann Weingartner

Der TSV Dorfen hat in der Fußball-Bezirksliga Ost einen glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg in Saaldorf gefeiert. Ein Leckerbissen war‘s beileibe nicht.

Dorfen – Mund abputzen, die drei Punkte mitnehmen: Das ist eine dieser abgedroschenen Fußballfloskeln, die man als Journalist gerne vermeidet. Um das Spiel des TSV Dorfen beim SV Saaldorf am Samstagnachmittag bei ordentlich Hitze, viel Kampf und wenigen Schauwerten zusammenzufassen, bemühen wir uns dann aber doch dieser Plattitüde – weil sie einfach wunderbar passt als Fazit nach diesem Bezirksliga-Duell, das die Gäste aus Dorfen am Ende 1:0 für sich entschieden haben – der zweite Sieg im vierten Saisonspiel.

Geht es nach dem Sportlichen Leiter Markus Wetzel, gab es im gesamten Spiel genau eine schöne Kombination, die auch einen Abnehmer fand. Spulen wir also gleich mal vor in die 62. Minute: Der eingewechselte Florian Brenninger chippt den Ball vom Mittelfeld auf Sebi Bauer – „also auf unseren 18er“, wie Wetzel sagt, schließlich gibt’s beim TSV noch einen Sebastian Bauer mit der Nummer 17 –, der vom rechten Flügel das Leder elegant nach innen zu Gerhard Thalmaier befördert, und in bewährter Torjägermanier setzt dieser die Kugel aus zwölf Metern links unten ins Netz.

Bis dahin war vieles Stückwerk – und für Wetzel gar nicht mal so leicht einzuordnen: „Das ist echt schwer zu sagen – viel Klein-Klein, erwartetes Kampfspiel, viele Fehlpässe, und der Spielaufbau war ganz schwierig. Saaldorf hatte in Halbzeit eins keine einzige Chance außer eines Kopfballs über das Tor“, konstatierte Wetzel, der im ersten Durchgang Sebi Bauer, also dem 18er, ein paar Gelegenheiten anrechnete – aber oft kam der Ball eben nicht wirklich an. Ein Lob verdienten sich dafür die Abwehrreihen, die Saaldorfer um den kopfballstarken Felix Großschädl und die Dorfener um Michael Eder und Manuel Rott. So ging’s standesgemäß mit einem 0:0 in die Pause.

Nach der Pause tat sich dann was, Dorfen investierten nun sichtbar mehr ins Spiel als die Gastgeber. Viel spielte sich in der Saaldorfer Hälfte ab, auch wenn zunächst wieder nichts Zwingendes heraussprang. Dorfens Manuel Zander auf Links gab mächtig Gas, ging viel ins Eins gegen Eins – doch es fehlte eben „das letzte Dutterl“, so Wetzel. Bis eben besagtes Tor fiel.

Prompt ließ Dorfen in der Folge nach, Saaldorf versuchte es mit weiten Bällen und war bei ein paar Standards brandgefählrlich. Bei einem Kopfball des bekanntermaßen kopfballstarken Großschädls rettete Benedikt Hönninger kurz vor Schluss auf der Linie, den Kopfball aus elf Metern von Stefan Pöllner parierte Bernhard Schöberl glänzend. Wenig später war Schluss. Kleines Trostpflaster für Saaldorf: Vor Spielbeginn hatte man die neue Tribüne feierlich eingeweiht.