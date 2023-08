TuS Holzkirchen trifft zweimal die Latte und sieht wieder eine rote Karte

Teilen

Pirmin Lindner traf die Latte und sah die rote Karte. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen verliert beim SV Bruckmühl mit 0:2. Pirmin Lindner kassiert schon den dritten Platzverweis in dieser Saison.

Bruckmühl – Es gibt etwas, was dem TuS Holzkirchen in dieser noch jungen Landesliga-Saison fehlt: Konstanz. Spiel für Spiel oder Woche für Woche Leistung auf den Platz zu bringen. Bestes Beispiel dafür dürfte das Auswärtsspiel in Bruckmühl gewesen sein. 0:2 unterlag der TuS dort und konnte in keiner Weise an den engagierten Auftritt vom Samstag gegen Traunstein anknüpfen.

„Wir sind selber Schuld“, ärgert sich TuS-Coach Sven Teichmann. „Das, was wir eigentlich können, konnten wir überhaupt nicht abrufen.“ Die Enttäuschung war groß im Holzkirchner Lager. Schließlich sollte es an der Mangfall der zweite Saisonsieg werden. „Ich kann es mir einfach nicht erklären“, schimpft Teichmann. „Obwohl wir wussten, dass Bruckmühl nur über die Zweikämpfe kommen würde, haben wir es speziell anfangs nicht geschafft, dagegenzuhalten.“ Bruckmühl hätte seiner Truppe „den Schneid abgekauft.“

Dabei gab es bei den Holzkirchnern im Vergleich zur Traunstein-Partie keine Veränderungen in der Startformation. So saß auch Alexander Zetterer, der nach seiner Rot-Sperre zurückkehrte, zunächst auf der Bank. Benedikt Zeisel stand wieder von Beginn an zwischen den Pfosten. Unterdessen dürften die Gründe für die Holzkirchner Pleite insbesondere in Hälfte eins liegen. „Da haben wir keine Zweikämpfe geführt“, moniert Teichmann. „Meine Mannschaft hat nur zugeschaut.“

Bruckmühl war präsenter, agierte druckvoll und ließ den Holzkirchnern keinen Raum für ihr Spiel. Nach nicht einmal zwei Minuten sorgte eine Kopfballverlängerung für Verunsicherung und die TuS-Abwehr konnte die gegnerischen Stürmer im letzten Moment vor der Strafraumgrenze ablaufen.

Nach dreißig Minuten war es dann aber eine perfekte Einzelaktion, die zum 1:0 für die Gastgeber führte. Johannes Wagener zog aus rund 25 Metern ab, der Ball schlug unter der Latte ein. Von den TuS-Kickern war im ersten Abschnitt reichlich wenig zu sehen, vor allem nach vorne: Nach 40 Minuten nahm Coach Teichmann bereits den ersten Wechsel vor. Für den überforderten Stefan Hofinger kam Zetterer in die Partie. „Er war gar nicht im Spiel, aber ich hätte auch mehrere auswechseln können“, stellt Teichmann klar.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Grün-Weißen ein wenig. Nachdem Bruckmühl kurz nach dem Seitenwechsel fast das 2:0 erzielt hätte, kam der TuS Holzkirchen zu einer Dreifach-Chance: Erst scheiterte Christopher Korkor am herauseilenden SV-Keeper Markus Stiglmeir, nach der folgenden Ecke lenkte Bruckmühls Schlussmann einen Kopfball an die Latte. Die erneute Ecke landete bei Pirmin Lindner, der den Ball ebenfalls an den Querbalken hämmerte.

In der Folge findet man dann aber den zweiten Grund für die Holzkirchner Niederlage. Nach einer Rangelei im Strafraum sah Lindner eine Viertelstunde vor dem Ende die rote Karte –schon der dritte TuS-Platzverweis in dieser Saison. „Das geht so nicht“, schimpfte Teichmann und kündigte Gespräche an. So nahmen sich die Grün-Weißen auch ein wenig den Schwung für die Schlussphase. In der Nachspielzeit machte Maximilian Biegel nach einem Konter mit dem 2:0 für den SV Bruckmühl alles klar.