SC Eintracht Freising: Zwei neue Jungspunde sagen zu - Aiteniora wechselt nach Hallbergmoos

Staas Mitko: Der Echinger schließt sich dem Landesligisten SE Freising an. © sef

Die Planungen bei den Fußballern des SE Freising für die neue Saison gehen weiter, und nachdem der Wechsel von Johannes Kleidorfer (FC Ismaning) bereits in trockenen Tüchern war, kann der Club die nächsten beiden Neuzugänge vermelden.

Freising – Besonders groß ist die Freude von Trainer Florian Bittner, dass die Lerchenfelder Frederic Rist in die Savoyer Au lotsen können. Der 22-Jährige spielte die letzte Saison beim Ligakonkurrenten TV Aigslbach. Nach dem Abstieg in die Bezirksliga wollte der Abwehrspieler, der variabel auf der linken Außenbahn einsetzbar ist, weiterhin höherklassig spielen. „Am Ende hab ich mich sehr gefreut, dass er sich für uns entschieden hat“, jubelte Bittner. Rist kommt mit der Visitenkarte von 28 Landesliga- und elf Bezirksligapartien (für Pfaffenhofen).

Eingefädelt hatte den Deal Verteidiger Daniel Zanker. Der 22-Jährige hat gute Chancen, gleich von Anfang an in die Viererkette zu rutschen. Weil nämlich eben jener Daniel Zanker, der vergangene Saison eine feste Größe in der Abwehr war, bis zur Winterpause ein Auslandssemester einlegt und nur die ersten Saisonspiele zur Verfügung stehen wird, wird ihn Rist gleich ersetzen.

Ehemaliger Echinger Staas Mitko kommt

Der zweite Neuzugang kommt aus der Region. Mit Staas Mitko schließt sich ebenfalls ein 22-Jähriger dem SEF an. Vergangene Saison spielte er im Mittelfeld des TSV Eching, konnte in zwölf Bezirksligapartien den Abstieg in die Kreisliga aber auch nicht verhindern. „Für mich persönlich ist er ein hoch interessanter Spieler“, erklärt Bittner. Ausgebildet wurde Mitko bei der SpVgg Weiden unter anderem in der U17-Bayernliga.

Nach einigen Jahren ohne Fußball startete der Bundespolizist beim TSV Eching neu und sucht nun die höherklassige Herausforderung. Der 22-Jährige ist dabei für das Mittelfeld eingeplant, die ersten Trainingseindrücke im alten Fußball-Jahr waren vielversprechend. „Damit ist unsere Kaderplanung fast abgeschlossen“, resümiert Bittner. „Wir bekommen zwei junge Spieler, auf die ich mich sehr freue.“

Osaro Aiteniora: Der Verteidiger verlässt den Club Richtung Hallbergmoos. © sef

So der Stand der vergangenen Woche, bis am Mittwoch der Verein einen weiteren schmerzhaften Abgang vermeldete. Osaro Aiteniora wechselt zum Kreiskonkurrenten VfB Hallbergmoos. Der 28-Jährige war bei den Lerchenfeldern als Rechtsverteidiger gesetzt, zählte viele Jahre zum Stamm auf der Außenbahn und absolvierte in mehreren Spielzeiten mit am meisten Partien für die Gelb-Schwarzen. In der abgelaufenen Runde kam der gebürtige Nigerianer jedoch wegen Verletzungen lediglich auf 18 Partien.

Aktuell halten sich die Lerchenfelder individuell fit, der offizielle Startschuss für die neue Saison fällt am 20. Juni mit dem Trainingsauftakt.