„Aus dem Thailand-Urlaub mitgebracht“: Corona-Comeback beim FCO – Drei Spielerinnen fallen aus

Von: Patrick Hilmes

Markus Schmidt stehen wegen Corona nur elf Spielerinnen zur Verfügung. © FC Oberau

Personal geplagt geht der FC Oberau ins letzte Saisonspiel. Drei Spielerinnen fallen mit Corona aus, obwohl sie regeltechnisch auflaufen dürften.

Oberau – Dieses Wort mit C hatte sich doch eigentlich aus dem Wortschatz der Gesellschaft verabschiedet. Doch Markus Schmidt muss es nun wieder in den Mund nehmen: Corona. Vor dem Saisonfinale der Fußballerinnen des FC Oberau schlug das Virus zu. „Eine hat’s aus dem Thailand-Urlaub mitgebracht. Nun fallen drei aus.“

Corona-Ausfälle beim FC Oberau – Schmidt: „Mehr als elf werden wir nicht“

Schlechte Nachrichten für den Coach, denn personell sah es eh wenig rosig aus. Am Donnerstag musste er das Training absagen, bei lediglich sechs Spielerinnen blieb ihm keine andere Wahl. Für Samstag, wenn der FCO ab 17 Uhr in Scheyern ein letztes Mal in dieser Spielzeit gefordert wird, ist kaum Besserung in Sicht.

„Mehr als elf werden es nicht“, klagt er. In der Theorie könnten auch die drei Infizierten auflaufen, doch in der Praxis funktioniert das nicht, da sie „schlecht beinand“ sind. Entsprechend betont der Trainer: „Die Vorzeichen sind nicht gut.“ Dabei würde er Platz fünf in der Tabelle gerne halten. Doch bei einer hohen Niederlage droht gar das Abrutschen auf Rang sieben. Ganz so wichtig ist das aber alles nicht mehr. Deshalb sagt Schmidt: „Wir fahren hin, um Spaß zu haben und hinterher gemeinsam essen zu gehen.“ (phi)