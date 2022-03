Gautinger SC geht Projekt Klassenerhalt nach fünftägigem Trainingslager gestärkt an

Von: Christian Heinrich

Mit 16 Spielern veranstaltete Fußball-Kreisklassist Gautinger SC um Trainer Uwe Lehner (r.) sein diesjähriges Trainingslager in Medulin (Kroatien). © GSC

Die Bedingungen in Medulin waren wirklich optimal. Zwei Kunstrasenplätze standen den Fußballern des Gautinger SC täglich zweimal bei ihrem Trainingslager in Kroatien zur Verfügung.

Gauting - Die Kicker des Kreisklassisten waren so begeistert, dass sie nicht eine einzige Einheit schwänzten. „Die Tage waren für uns als Team und aus sportlicher Sicht erfolgreich“, lautete Uwe Lehners positives Fazit der Exkursion an die kroatische Adria. Insgesamt 16 Spieler der ersten und zweiten Mannschaft waren dem Chefcoach zum Trip an die istrische Südspitze gefolgt. Darüber hinaus zwei weitere Betreuer.

Eigentlich hatte der GSC mit 24 Reisenden gerechnet. Doch im Vorfeld wurden vier Spieler und ein weiterer Begleiter positiv auf Corona getestet. „Es ist sehr schade, dass sie nicht mitgekommen sind“, bedauerte Lehner. Wenn der Tabellenelfte der Kreisklasse 1 am kommenden Samstag (14.30 Uhr) beim TSV Geiselbullach die Rückrunde wiederaufnimmt, werden diese Spieler fehlen. „Das tut uns sehr weh“, räumt der Übungsleiter ein, der gerne mit seiner Wunschformation angetreten wäre.

Erwartungen heruntergeschraubt

Doch es wird wohl nicht das einzige Mal bleiben, dass ihm in den verbleibenden zehn Begegnungen der Rückrunde Fußballer fehlen werden. Deshalb bleiben die Erwartungen für den Rest der Saison niedrig gesteckt. „Wir dürfen uns nichts leisten“, sagt Lehner. Er hofft, dass seine Mannschaft bis zum Schluss die aktuelle Tabellenposition behaupten kann.

Denn noch immer haben die Würmtaler unter der verkorksten Hinrunde zu leiden, in der viel zu viele Spieler entweder krank, verletzt oder im Urlaub waren. So wurden die Gautinger nie richtig fit und erfüllten auch nicht das Soll, das der Trainer gefordert hatte. „90 Minuten lang arbeiten zu können, gehört in dieser Liga zur Grundvoraussetzung.“ Nach der Vorbereitung, die der GSC auf dem Kunstrasen in Oberalting absolvierte, weil er selbst kein geeignetes Geläuf besitzt, hält Lehner seine Mannschaft für in der Lage, um wenigstens gegen die Kontrahenten zu bestehen, die sich mit seiner Elf auf Augenhöhe befinden. „Es sind genügend Spiele, um die Klasse zu erhalten“, sagt der Coach.

Gleich zu Beginn Kracherbegegnungen

In den ersten Partien kommt es für die Gautinger jedoch ganz dick. Es warten mit Geiselbullach, dem SC Weßling, dem FC Emmering und dem TSV Gilching II der Zweite, Dritte, Sechste und Fünfte. Danach geht es gegen den TSV Alling (12.), den 1. SC Gröbenzell (7.), den FC Puchheim (8.), den SV Germering (14.), den SV Inning (9.) und die Reserve des SC Olching (10.) um alles oder nichts. „Wir brauchen alle Kräfte, damit wir nicht in die Relegation kommen“, mutmaßt Lehner.

Immerhin kann er auf drei Spieler zurückgreifen, die er fast über die gesamte erste Saisonhälfte entbehren musste: Moritz Rindermann und Merlin Knief haben ihre Zeit im Ausland abgeschlossen und leben wieder in Oberbayern. Außerdem hat Florian Fichtl seine Knieverletzung, die er sich im Hinspiel gegen den VfL Egenburg zugezogen hatte, inzwischen auskuriert. Dafür fällt gegen Geiselbullach Leon Schwarzenbach aus, der an der Nase operiert wird. „Wir wollen da auch nicht jammern“, stellt Lehner klar. Doch so schön wie in Medulin wird es in den kommenden Wochen sicherlich nicht. (hch)

Vorbereitungsplan

Testspiele: Gautinger SC – TV Stockdorf 2:1, Gautinger SC – FC Greifenberg 2:4, Gautinger SC – SV Warngau 1:3

Erstes Punktspiel: TSV Geiselbullach – Gautinger SC (Samstag, 26. März, 14.30 Uhr)