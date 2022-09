Heilbrunn: Gegner ernst genommen, Spitze übernommen

Von: Nick Scheder

Fehlerfrei und den Gegner meist im Griff: Florian Schnitzlbaumer (li.) und seine Heilbrunner setzen sich beim unangenehmen Gegner TSV Großhadern mit 2:1 durch und übernehmen die Tabellenspitze. © Worsch/Archiv

Der SV Bad Heilbrunn ist nach dem 2:1-Sieg in Großhadern Tabellenführer, weil Murnau verliert

Großhadern/Bad Heilbrunn – Keine Kampfansage. Aber „eine bärige Sache für die Mannschaft“, sagt Walter Lang. Nach dem 2:1-Sieg beim TSV Großhadern am Sonntagnachmittag übernimmt der HSV erstmals die Tabellenspitze in der Bezirksliga. Der bisherige Spitzenreiter TSV Murnau ließ etwas überraschend Federn und verlor mit 1:2 beim FC Neuhadern. Nun geht Heilbrunn als Tabellenerster ins direkte Duell mit Murnau am kommenden Wochenende.

Es war ein steiniger Weg, bis der Weg für das Spitzenspiel bereitet war. Zwar waren es die Gäste, die in Großhadern den besseren Fußball spielten, passsicherer waren und die richtige Mischung zwischen Kombinationen und langen Bällen fanden. Doch sie machten trotz Überlegenheit den Sack nicht zu.

Die 2:0-Führung bis kurz nach der Pause durchaus folgerichtig. Benedikt Specker vergab zunächst einige Chancen und einen Alleingang. Dann köpfelte Florian Kapfhammer den Ball zum 1:0 in die Maschen. Max Lechner erhöhte kurz nach der Pause. „Ein richtiges Stürmertor“, meint Lang. Lechner pflückte einen hohen Diagonalball im 16er herunter, legte ihn sich zurecht und zog zum 2:0 ab.

Nach Anschlusstreffer wird‘s spannend

Doch Großhadern meldete sich mit dem Anschlusstreffer zurück, als ein Einwurf zweimal verlängert wurde. Khareem Zelmat stand richtig und köpfte den Ball zum 1:2 ins lange Eck. „So ein knapper Spielstand ist eklig“, sagt Lang. Weil Heilbrunn gute Chancen nicht nutzte, wurde es eine spannende Schlussphase. „Es wurde hektisch, enger Platz, die Zuschauer gegen dich, aber so richtig brenzlig wurde es nicht mehr“, sagt Lang. Zumal die Platzherren ab der 75. nur noch zu zehnt spielten, nachdem sich Raul Cosentino Gelb-Rot einfing. „Der Sieg war verdient.“

Talente hinterlassen positive Eindrücke

Das gilt auch für den Murnauer Neuzugang Kevin Diemb, dem der Heilbrunner Trainer einen guten Einstand attestierte. Und auch für Talent Dominik Drotleff, der gegen Ende Max Lechner im Sturm ablöste. „Er ist in jedem Training, gibt immer Gas, hat sich auch Chancen erarbeitet.“ Ein Tor sprang nicht mehr heraus. „Wir haben manche Situation nicht vernünftig zu Ende gespielt“, moniert Lang. Auch Andreas Specker vergab noch eine gute Gelegenheit zum 3:1.

„Wenn wir etwas cleverer gewesen wären, hätten wir vielleicht schon vorher den Sack zugemacht“, meint Lang. „Aber wir haben den Gegner ernst genommen und das Spiel konzentriert nach Hause gebracht. Ich bin zufrieden.“ Umso mehr, nachdem seine Heilbrunner nun erst einmal den Platz an der Sonne übernommen haben.

TSV Großhadern - SV Bad Heilbrunn 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 (28.) Kapfhammer, 0:2 (47.) Lechner, 1:2 (50.) Zelmat, –Gelb-Rot: Raul Cosentino (75./wdh. Foulspiel), – Schiedsrichter: Marcel Buchhorn (Vfl Waldkraiburg), – Zuschauer: 150.

SV Bad Heilbrunn : Hüttl, – Tiedt, Fl. Schnitzlbaumer, Kapfhammer, Diemb, – Krinner (90.+1 Gritzuhn), Pföderl, A. Pappritz, A. Specker, – Lechner (80. Drotleff), B. Specker (90. Ammer).