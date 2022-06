„Schnapsidee“ von drei Deutschen: Germania Helsinki mischt den finnischen Fußball auf

Von: Johannes Ohr

Tabellenführer: Derzeit nimmt Germania Helsinki Kurs auf die fünfte Liga. © Johannes Ohr

Hätten Sie das gewusst? 20 Spieler mit deutschem Pass spielen aktuell in Finnland. Und damit genau so viele wie in Italien und doppelt so viele wie in Spanien.

München/Helsinki – Kurios: Gleich 14 Deutsche sind bei ein und demselben Verein in Finnland aktiv: Germania Helsinki – dem wohl nördlichsten Club Deutschlands. Beim Verein aus der finnischen Hauptstadt ist der Name Programm. Bei Germania sprechen sie Deutsch, im Wappen prangt ein Boot, das von einem Fußball mithilfe zweier zu Ruder umfunktionierter schwarz-rot-goldener Vuvuzelas gesteuert wird. Germania ist ein deutscher Einwanderer-Verein – mit Spielern aus Augsburg, Kronach und Nürnberg.

Die Idee zur Gründung entsteht 2015 bei einem Stammtisch (Erkennungsmerkmal Vuvuzela) dreier deutschsprachiger Freunde. „Das Ganze war mehr oder weniger eine Schnapsidee“, schmunzelt der Vorstandsvorsitzende Tim Becker (45) im Gespräch mit unserer Zeitung. Was aus einer Bierlaune heraus entsteht, wird schnell ernst. Die Gruppe bekommt immer mehr Zuwachs.

Gruß an das Ehrenmitglied: Kiel-Torwart Dähne. © Johannes Ohr

2017 erfolgt die offizielle Vereinsgründung, 2019 schließlich die Aufnahme in den finnischen Fußballverband. Aus gut zehn Gründungsmitgliedern wurden inzwischen 122 aus über 15 verschiedenen Ländern. Prominentestes Mitglied: Thomas Dähne, der aus Oberaudorf stammt und heute bei Zweitligist Holstein Kiel als Stammkeeper zwischen den Pfosten steht. Von 2015 bis 2018 spielt Dähne bei HJK Helsinki. Germania lädt ihn zu einem Spiel ein. Dähne kommt – und bleibt als Fan. Der Bayer ist sogar Gründungs- und Ehrenmitglied, hilft mit seiner Frau damals auch beim Kuchenverkauf.

Sportlich geht es in der Folge nicht nur bei Dähne bergauf. Im ersten Jahr nach der Vereinsgründung steigt Germania aus der 7. in die 6. Liga auf, schnuppert dort als Tabellenführer am nächsten Aufstieg. Die Ligaspiele der ersten Mannschaft werden live auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal übertragen. Geht da für die Hobbykicker in Zukunft noch mehr?

Rasanter Sport: Die Spiele sind bei Youtube zu sehen. © Johannes Ohr

„Veikkausliiga, wir kommen“, lautet der Slogan des Vereins. Veikkausliiga – das ist die erste finnische Liga. „Den Spruch muss man natürlich zunächst mal in den Kontext dieser Schnapsidee setzen“, sagt Becker. „Deutschland war 2014 Weltmeister. Da dachten wir mit einem Augenzwinkern: Wir zeigen den Finnen jetzt, wo es fußballerisch langgeht.“

Doch der Ehrgeiz ist gewachsen. „Wir haben inzwischen eindeutig auch sportliche Ambitionen“, sagt Becker. „Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Auch wenn wir wissen, dass der professionelle Fußball natürlich eine völlig andere Welt ist. Man weiß nie, was passiert und welche Möglichkeiten sich einem vielleicht mal bieten...“