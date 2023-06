„Gigantische Momente“ beim ersten Ironman

Von: Patrick Staar

Anfangs hat sie noch gut lachen: Auf der zweiten Runde der 180 Kilometer langen Radstrecke hatte Lina Kischke zu kämpfen. Trotzdem bewältigte sie in Klagenfurt ihren ersten Ironman erfolgreich. © privat

Lina Kirschke wird bei Rennen in Klagenfurt Vierte in ihrer Altersklasse – „Gerührte“ Zuschauer

Klagenfurt/Bad Tölz – Ein mulmiges Gefühl hatte Lina Kirschke vor dem ersten Ironman-Start ihres Lebens. Die Tölzerin fragte sich: „Ist mein Körper für die extrem langen Distanzen geschaffen? Schaffe ich es, 3,8 Kilometer zu schwimmen, 180 Kilometer mit dem Rad zu fahren und zum Abschluss auch noch einen Marathon zu laufen?“ Mittlerweile weiß sie: Ja, es funktioniert. Mit einer Zeit von 12:28:47 Stunden wurde die 22-Jährige in Klagenfurt Vierte ihrer Altersklasse und 113. in der Gesamtwertung der Frauen. Ihre Erkenntnis: „Im Körper steckt mehr, als man denkt.“

Langdistanz-Triathlons liegen bei den Kirschkes in der Familie. Ihr Vater ist Triathlon-Trainer beim WSV Bad Tölz, baute einst die Jugendgruppe auf und startete früher auch auf den langen Distanzen: „Er war schon immer mein Vorbild“, sagt Lina Kirschke. Ihr Freund um Coach Stefan Vogt ist ebenfalls ein Spezialist für die langen Distanzen. Sie selbst hatte dagegen bisher nur Erfahrung auf den Sprint-Distanzen gesammelt: „Nicht einmal einen Mitteldistanz-Triathlon hab’ ich bislang gemacht – daher war das schon spannend.“

Doch es begann vielversprechend: „Die Kulisse in Klagenfurt ist wunderschön, und der Wörthersee ist ein Traum zum Schwimmen“, berichtet die Tölzerin. Nach zwei Dritteln der Strecke erreichten die Athleten den Lendkanal, wo viele Zuschauer für eine tolle Atmosphäre sorgten. Nach 1:04:46 Stunden stieg sie aus dem Wasser. Auch auf der Radstrecke lief es zunächst rund. Auf der zweiten Hälfte wurde es allerdings zäh. Kirschke hatte mit einem Migräneanfall zu kämpfen, ihr wurde übel, und sie konnte kaum mehr Nahrung zu sich nehmen. „Das lag wahrscheinlich an der Aero-Position“, vermutet sie. „Man liegt da auf seinem Rad drauf, und der Nacken ist immer angespannt.“ Kirschke gibt zu: „Da hatte ich das erste Mal richtig zu kämpfen.“ Daher war sie froh, als sie die hügelige, 180 Kilometer lange Strecke mit 1490 Höhenmetern in einer Zeit von 6:37:35 Stunden bewältigt hatte.

Viele Starter empfinden den abschließenden Marathon als die härteste Prüfung, nicht jedoch sie. Sie kühlte alle zwei Kilometer ihren Kopf, die Schmerzen ließen nach, unzählige Menschen feuerten sie an. Auch die Strecke war ein Genuss: „Es geht wunderschön am See entlang“, berichtet Kirschke. Nach 4:23:36 Stunden und einer Gesamtzeit von 12:28:47 Stunden erreichte sie das Ziel. „Das war gigantisch. „Ein ganz besonderer Moment für alle, die dabei waren. Sie waren gerührt, dass ich es geschafft habe“, sagt die 22-Jährige.

Es war ein sehr anstrengender Tag für alle Beteiligten, schließlich ging es schon um 5 Uhr morgens los, und der Zieleinlauf war gegen 19.30 Uhr. Die letzten der rund 2600 Athleten erreichten das Ziel fünf Stunden später, nach Mitternacht. „So was geht nicht ohne ganz viel Unterstützung“, sagt Kirschke. So habe Stefan Vogt an den Verpflegungsstationen auf sie gewartet.

Zwei Tage lang habe sie einen Muskelkater in den Oberschenkeln gehabt, bereits am dritten Tag sei es ihr wieder gut gegangen. Schmunzelnd sagt Kirschke: „Daher habe mich oft den Spruch anhören müssen, dass ich mich nicht genug gequält habe.“

Ob sie noch mal bei einem Ironman startet? Kirschke hat schon eine Einladung bekommen und würde der gerne folgen. Zugleich gibt sie aber zu bedenken: „Starts bei Ironman-Veranstaltungen sind sehr teuer, man muss 700 Euro bezahlen – also so viel wie für einen Urlaub. Und den will ich dafür nicht aufgeben.“ Im Zwei-Jahres-Rhythmus sei es aber wohl machbar. Ihr großes Ziel: „Die Challenge in Roth.“