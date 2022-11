Glötzl bleibt für weitere zwei Jahre ein Kölner „Hai“

Von: Roland Halmel

Teilen

Weiterhin voller Einsatz für die „Haie“: Maximilian Glötzl (im roten Trikot, hier im Heimspiel gegen die Eisbären Berlin) genießt weiterhin das Vertrauen von Trainer Uwe Krupp. © Imago Images

Verein und Spieler waren sich schnell einig: Eishockeyspieler Maximilian Glötzl wird weiter für die Kölner Haie spielen.

Peiting – Seit der Saison 2016/17 ist Maximilian Glötzl bei den Kölner Haien aktiv – und das wird sich für den ehemaligen Peitinger auch nicht ändern. Der inzwischen 20-jährige Abwehrmann verlängerte seinen Vertrag beim DEL-Klub um zwei weitere Jahre. „Max ist ein junger deutscher Verteidiger, der gute Voraussetzungen mitbringt. Er zeigt in dieser Saison, dass er eine Rolle in unserer Mannschaft spielen kann. Wir wollen in den nächsten Jahren seine Entwicklung weiter anschieben“, erklärte Kölns Coach Uwe Krupp.

Glötzl spürt Vertrauen und Wertschätzung in Köln

„Bei den Gesprächen mit den Club-Verantwortlichen habe ich jede Menge Vertrauen und Wertschätzung gespürt“, berichtete Glötzl über die Verhandlungen, die nicht lange dauerten und die letztlich im Sinne beider Seiten verliefen. „Die Vertragsdauer von zwei Jahren dokumentiert das, so glaube ich, ganz gut“, ergänzte der Peitinger, der inzwischen schon über 50 DEL-Partien gespielt hat. „Köln hat auf einer U23-Stelle Planungssicherheit und ich genügend Zeit, um mich als Stammspieler in der DEL zu etablieren“, freut sich Glötzl über die aus seiner Sicht daraus resultierende „Win-Win-Situation“ für ihn und den Verein.

Glötzl will seine Eiszeiten noch steigern

Aktuell ist der junge Abwehrspieler Verteidiger Nummer sieben bei den Kölnern, mit einer durchschnittlichen Eiszeit von 9:30 Minuten pro Partie. „Das ist für einen Verteidiger in meinem Alter und der Rolle im Team ein ansprechender Wert“, urteilt Glötzl, der sich für die nächste Zeit einiges vorgenommen hat. „Mein kurzfristiges Ziel ist es, durch harte Arbeit die Eiszeit weiter zu steigern und mein Spiel so zu verbessern, um mittelfristig in die Riege der Top-Sechs-Verteidiger der Haie aufzusteigen“, berichtet der Peitinger.

Glötzl war bei zwei U20-Weltmeisterschaften dabei

In den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 war Glötzl mit einer Förderlizenz ausgestatte worden und bestritt insgesamt 40 Partien für den DEL2-Klub EC Bad Nauheim. Mit der deutschen U20-Nationalmannschaft war er bei zwei Weltmeisterschaften (2021/ 2022), jeweils im kanadischen Edmonton, dabei. Beide Male erreichte er mit dem deutschen Team das Viertelfinale.