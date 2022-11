Tag des Kinderturnens: Begeisterung fürs Glonner „Riesentrampolin“

Andrang an den Geräten beim Kinderturntag in der Glonner Schulturnhalle. Die Aktion wurde von etwa 100 Kindern samt Eltern besucht. WSV-Sparte sucht dringend Trainer fürs Kinderturnen © Verein

Bereits zum vierten Mal nahm der WSV Glonn am Tag des Kinderturnens teil. Etwa 100 Kindern waren dabei.

Glonn – Bereits zum vierten Mal nahm der WSV Glonn am Tag des Kinderturnens teil. Dieser findet immer am zweiten Novemberwochenende statt und ist eine deutschlandweite Aktion des Deutschen Turner-Bundes (DTB). Trotz des sonnigen Wetters fanden sich während der drei Stunden etwa 100 Kinder und deren Eltern in der kleinen Schulturnhalle der Gemeinde Glonn ein.

Es wurde begeistert geklettert, gerutscht, gehangelt, balanciert und gehüpft. In einem Geräteparcours durften die Kinder von etwa drei bis zehn Jahren ihr Bewegungskönnen zeigen und diesen beliebig oft durchlaufen. So zeigten sich schon an diesem Nachmittag bei einigen tolle Fortschritte im Bewegungsverhalten und Selbstvertrauen. Die Kinderaugen leuchteten und auch die Eltern waren begeistert: „Einen tolles Event habt ihr da auf die Beine gestellt!“

Airtrack als Highlight in der Halle

Als Highlight war in der Mitte der Halle ein Airtrack aufgebaut. Hier durften die Kinder erste Erfahrungen mit einem „Riesentrampolin“ sammeln. Bisher kam dieser mit Luft gepolstertete Bodenläufer nur bei den Glonner Geräteturngruppen zum Einsatz, doch an diesem besonderen Nachmittag wurde er von vielen Kleinen aus dem Kinderturnen ausprobiert und erobert.

„Dieses Event wollten wir jedoch auch nutzen, um für ehrenamtliches Engagement zu werben“, betonte Christine Lang, die gemeinsam mit Miriam Strubel die Breitensport-Abteilung des WSV führt. „Aktuell suchen wir händeringend Ersatz für unseren Übungsleiter im Geräteturnen, welcher das Amt nach elfjähriger Tätigkeit aus beruflichen Gründen leider nicht mehr fortsetzen kann.“

WSV Glonn sucht Übungsleiter

Es geht hier um zwei Turngruppen im Wintersportverein mit insgesamt rund 50 motivierten Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren, die immer freitags zuletzt Jens Schwenker mit Tochter Sophia betreut hatte. Die bisherigen Bemühungen und Werbemaßnahmen über Homepage, Ortsblatt, WhatsApp-Gruppen und Plakate hätten bedauerlicherweise „noch keinen Erfolg gehabt“, erklärt Lang weiter. „Dennoch geben wir die Hoffnung nicht auf.“ Als Nachfolger sucht der WSV Glonn zum Beispiel turnaffine Sportstudenten oder Sportlehrer. „Es wäre so schön, wenn wir das Angebot oder Teile davon weiterführen könnten“, so Langs Wunsch. ez/ola

Mehr Infos: www.wsv-glonn.de/breitensport.

