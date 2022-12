Glückliche Tage am Pitztaler Gletscher

Bereit für die Wintersaison sind die alpinen Skisportler des Skiclubs Auerbach. © NN

80 Teilnehmer genießen das Trainingslager des Skiclubs Auerbach

Auerbach – Das größte Trainingslager der vergangenen Jahre hat der Skiclub Auerbach hinter sich. Es waren tolle Tage. Rennläufer, Trainer, Skilehrer, zahlreiche Betreuer und Eltern – insgesamt waren 80 Teilnehmer dabei, um nach der pandemiebedingten Pause ihre Fähigkeiten aufzufrischen und sich weiterzuentwickeln.

Das Trainingslager dauerte fünf Tage und fand am Pitztal-Gletscher bei tollen Pistenverhältnissen statt. Besonders erfreulich war, dass der Nachwuchs in den Altersstufen der Drei- bis Achtjährigen sehr stark besetzt war. Trainer und Eltern/Betreuer bildeten eine Gemeinschaft und konnten in vielen kleinen Gruppen effektiv trainieren.

Die etablierten Rennläufer gewöhnten sich während der ersten beiden Tage an unterschiedliche Pisten-Verhältnisse mit Schnee und Eis. Einfahren mit diversen Technik-Übungen standen auf dem Programm. Zeitweise nahmen auch die Skilehrer daran teil. Danach ging es ans Stangentraining. Es folgten anspruchsvolle Trainingseinheiten hinsichtlich Laufen, Kraft und Koordination. nn