Spalier für Grainauer - Verletzung bei Krün überschattet Aufstiegsrunde

Von: Andreas Mayr

Hat sich das Knie verdreht und musste ins Krankenhaus: Hubert Holzer, Torjäger vom Meister SV Krün. © Andreas Mayr

Zufrieden sind sie, die Mannschaften. Nach dem letzten Spiel in der A-Klasse 6, in der es für niemanden mehr um Großes ging, herrschte allgemein positive Stimmung. Niederlagen hin oder her. Eine Verletzung bei Meister Krün jedoch hat die Feierlaune massiv getrübt.

SC Eibsee Grainau – ASV Antdorf II 4:0 (2:0)

Das Ergebnis übernahm an diesem Tag nur eine Statistenrolle, denn die Hauptprotagonisten Alexander Arlt und Hannes Gaißmaier stellten alles in den Schatten bei ihrem letzten Auftritt für den SC Eibsee Grainau. Als Arlt in der 71. Spielminute für Gaißmaier vom Feld ging und ihm die Kapitänsbinde überreichte, standen alle Mitspieler Spalier und applaudierten den beiden, die sich so viele Jahre in den Dienst ihres Vereins gestellt hatten. „Jetzt hängen beide ihre Fußballschuhe an den Nagel“, verriet Trainer Andreas Zinn. „Wohlverdient, und ich bin froh, dass wir ihnen zum Abschluss ihrer Karrieren noch so eine Partie bieten konnten.“ Denn was wäre ein derartiges Schauspiel ohne vernünftige Nebenrollen? Diese waren mit Christoph Elsner, Florian Keller, Stefan Bilz und Tim Schiebilski als erfolgreiche Torschützen sehr gut besetzt. Mit dem Sieg haben die Grainauer sogar noch Uffing II in der Tabelle überholt. (ak)

Schiedsrichter: Florian Dietrich (DJK Taufkirchen). – Zuschauer: 60. – Tore: 1:0 (37.) Elsner, 2:0 (43.) Keller, 3:0 (50.) Bilz, 4:0 (79.) Schiebilski.

FC Megas GAP – SV Söchering 0:8 (0:5)

In der Jugend stand Ioannis Hristoforidis mal im Tor, bestimmt zehn Jahre ist das her. Irgendwann später stellte er sich noch einmal in den Kasten – das war’s. Bis jetzt, bis zum letzten Spieltag der Saison. Der „schon chaotisch angefangen hat“, findet der Abteilungsleiter von FC Megas Garmisch-Partenkirchen. Denn am Vormittag rief ihn der eigentliche Torwart an. Mit Fieber sei er aufgewacht, liege mit Grippe flach. Kurzum: Er fiel aus, Hristoforidis sprang ein. „So erfolgreich war das nicht“, sagt er selbst – nach der 0:8-Niederlage zu Hause gegen Söchering. Das aber lag nicht nur am Not-Torwart. Fehler der Mannschaft, sagt Hristoforidis, hat der SV „eiskalt bestraft“. Die Stimmung ließ man sich dadurch nicht vermiesen. Entspannt saß das Team in der Kabine zusammen. „Wir sind froh, dass die Saison vorbei ist“ – und zufrieden damit sind die Garmisch-Partenkirchner auch. Die Klasse wollten sie halten, das haben sie geschafft. (kat)

Schiedsrichter: Erkan Cerkez (SV Eurasburg-Beuerberg). – Zuschauer: 30. – Tore: 0:1 (2.) Pangratz, 0:2 (10.) Kölbl, 0:3 (14.), 0:4 (22.), 0:5 (41.) Nebl, 0:6 (63.) Thormeyer (Eigentor), 0:7 (75.) Singer, 0:8 (86.) Mayr.

SV Eschenlohe – Oberammergau 0:3 (0:1)

Dieser eine Zettel spielt in Eschenlohe eine wichtige Rolle. Darauf notieren Spieler und Trainer gemeinsam vor der Saison ihre Ziele. Nach der Saison wird verglichen. Am Sonntag brachte Trainer Florian Mayr diesen Zettel natürlich zum Heimspiel mit. Was genau draufsteht? Sagt er nicht. „Der Zettel ist in der Kabine und bleibt in der Kabine.“ Nur einen Punkt davon verrät er: Möglichst schnell wollten die Eschenloher nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Das gelang. Generell fällt das Fazit nach dem Zettelabgleich positiv aus: „Alles zufriedenstellend.“ Auch wenn man sich das Saisonende etwas anders gewünscht hätte. Denn das 0:3 gegen Oberammergau war die dritte Niederlage in Folge. „Nicht so schlimm“, sagt Mayr, der gleich gestern mit den Spielern und etwa 60 Vereinsmitgliedern bei Spanferkel und Freibier das Saisonende feierte. Das werden die Oberammergauer am Wochenende nachholen. Gestern blieb alles ruhig nach dem Spiel, das „wir über die ganze Zeit im Griff hatten“, urteilt TSV-Coach Markus Mayer. Auch er zeigt sich zufrieden mit der Saison: Unter die ersten Fünf wollte Oberammergau kommen, auf Platz drei stehen sie. Das werden sie beim offiziellen Saisonabschluss feiern. „Da lassen wir’s krachen.“ (kat)

Schiedsrichter: Paul Thiel (TSV Farchant). – Zuschauer: 40. – Tore: 0:1 (17.) Otto, 0:2 (69.) Loch, 0:3 (84.) Noll.

SC Huglfing – TSV Murnau II 1:4 (1:2)

Michael Schmid hat die neue Saison längst eingeläutet. Das letzte Saisonspiel in der A-Klasse wertete er direkt als erste Vorbereitungspartie zur Spielzeit 2022/23. Mit der Murnauer Reserve peilte er einen Sieg in Huglfing an. „Weil du dann entspannter in die Vorbereitung startest“, sagt der Coach. Sein Team erfüllte ihm diesen Wunsch und gewann 4:1. Ausschlaggebend war Murnaus Gefahr bei Standards im ersten Durchgang. Zwei Ecken, von Kapitän Dawit Muras getreten, führten zu einem 2:1-Vorsprung zur Pause. Die zweiten 45 Minuten kontrollierte durchgehend die TSV-Reserve. Alexander Fürst als Steuerelement im Mittelfeld gab den Takt vor. „Mannschaft geführt, Spiel geordnet“, sagt sein Trainer. Mit zwei schönen Kombinationen, die bei Moritz Winkler sowie Coulibaly Mamadou endeten, stellten die Gäste auf 4:1. (am)

Schiedsrichter: Michael Grotz (WSV Unterammergau). – Zuschauer: 75. – Tore: 0:1 (15.) Kollmann, 1:1 (17.) Dopfer, 1:2 (44.) Buchwieser (Eigentor), 1:3 (61.) Winkler, 1:4 (89.) Mamadou.

SV Krün – SV Uffing II 5:2 (2:1)

Als Meister der A-Klasse 6 stand der SV Krün schon fest, standesgemäß gewann er auch das letzte Spiel gegen den SV Uffing II mit 5:2. Überschattet wurde die Freude durch die Verletzung von Hubert Holzer. Der Torjäger verdrehte sich bei seinem Kopfball zum 1:0 das Knie und musste ins Krankenhaus. „Was danach passierte, war allen egal. Wir haben nur versucht, weitere Verletzungen zu vermeiden“, sagt Trainer Stephan Benz. Drei weitere Treffer gelangen den Krünern, das 5:1 fiel durch ein Eigentor der Gäste. In der Schlussminute konnten die Uffinger, die für eine Stellungnahme nicht zu erreichen waren, mit ihrem Tor zum 5:2 nur noch das Resultat etwas verschönern. „Alles nicht wichtig“, meinte Benz, „wir drücken unserem Hubert die Daumen, dass er schnell wieder gesund wird.“ (ku)

Schiedsrichter: Michael Krich (FC Penzberg). – Zuschauer: 50. – Tore: 1:0 (5.) Holzer, 2:0 (20.) Hock, 2:1 (27.) Sauer, 3:1 (58.) Kautecky, 4:1 (87.) Weiß, 5:1 (88.) Reising (Eigentor), 5:2 (90.) Weingand.

FC Mittenwald – SV Eberfing 1:1 (0:1)

Helmut Schug hätte es nicht gewundert, wär’s eine fade Partie geworden. Ging ja um nichts mehr, weder bei seinem FC Mittenwald, noch beim Gegner aus Eberfing. Stattdessen aber sah er ein munteres Spiel, bei dem beide Teams um den Sieg kämpften. „Das war richtig gut, alle haben Einsatz gezeigt.“ Das 1:1 hält er für ein schönes Ergebnis nach ausgeglichenen 90 Minuten. Noch viel besser aber gefällt ihm Tabellenplatz fünf nach dieser Saison. „Der ist fast unglaublich“ – angesichts der Personalsituation. „Die war katastrophal.“ Bis zu elf Leute fehlten, meldeten sich nur sechs ab, freute sich der Coach. „Da wirst du kreativ.“ Kein einziges Mal stellte Schug dieselbe Mannschaft auf, 31 Mann setzte er ein. Jedem Einzelnen zollt er Respekt. „Angst hatten wir vor niemandem.“ (kat)

Schiedsrichter: Dominik Otte. – Zuschauer: 30. – Tore: 0:1 (45.+3) Plonner, 1:1 (48.) Kriner