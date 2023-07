Schloßlauf Lenggries: Großer Zuspruch und Videobeweis

Richtig rund ging es auf der engen Straße, als an die 50 Bambini mit voller Power loslegten. © Ewald J.Scheitterer

Teilnehmerrekord beim Schloßlauf – Viele Nachwuchsläufer

Lenggries – Abgesehen von einigen kleineren Pannen, die allerdings alle ohne größere Auswirkung blieben, war der Hohenburger Schloßlauf des Lenggrieser Skiclubs am Samstag ein voller Erfolg. Mit knapp 500 Teilnehmern im Ziel, exakt 496, wurde erneut ein Rekord aufgestellt, der die alten Zahlen aus dem Jahr 2019, da waren es 451, deutlich übertraf. Freilich war es vor allem der extrem gute Zuspruch bei den Kinder- und Jugendklassen, der die Zahlen über die Maßen anschwellen ließ. Aber auch im Hauptfeld bei den Erwachsenen wurde mit 96 Athleten die Zahl der Läufer im Vergleich zum Vorjahr bei dem zur Raiffeisen-Oberland-Challenge (ROC) zählenden Lauf mehr als verdoppelt.

Großer Zuspruch und Videobeweis

„Wir haben uns für Genauigkeit statt Geschwindigkeit entschieden und deshalb die U 10 über das Zielvideo ausgewertet“, betont Toni Danner, der Zweite SCL-Vorsitzende. Trotz Zieltunnels war in dieser Klasse der Andrang so groß gewesen, dass die Schreiber im Ziel an ihre Grenzen gestoßen sind. Der Nachteil für die kleinen Athleten: Sie mussten bis weit in den Nachmittag hinein warten, ehe die Siegerehrung über die Bühne gehen konnte. Und dann hätte Toni Seewald, der Tagessieger des Hauptlaufs, fast das Ziel nicht gefunden. „Aber er hat Inferno-Erfahrung, der springt auch locker über Zäune“, kommentiert Rennmoderator Michi Gerg den Satz, mit dem der Sieger doch noch in den Zielkorridor fand.

Ein weiterer organisatorischer Fauxpas konnte noch vor dem entsprechenden Rennen „unbürokratisch“ behoben werden, ehe sich daraus etwaige Konsequenzen ergeben hätten. So war bei den Staffeln irrtümlich zweimal die Nummer 501 vergeben worden. Um mögliche Verwirrungen zu vermeiden, wurde noch vor dem Start eine Staffel flugs in 509 umgetauft.

Teilnehmergrenze beim Nachwuchs erreicht

„Bei den Kleinen wird das Ganze schon grenzwertig, da können wir kaum mehr Teilnehmer verkraften“, befand Hans Aschenloher, der Chef der „Nordischen“ im Lenggrieser Skiclub, die offiziell das Rennen ausrichteten. Das Problem ist die relativ enge Straße im Startbereich, da ist bei dem großen Gewusel die Gefahr von Massenstürzen und daraus resultierenden Verletzungen gegeben.

Ganze 123 Bambini waren in drei Rennen auf eine kleine Schlossrunde (etwa 500 Meter) geschickt worden. Hier gab’s dann durchwegs strahlende Augen, als – ohne Zeitwertung – alle Teilnehmer am Ende eine Gold-Medaille umgehängt bekamen.

Rauchenberger will zurück ins Laufgeschehen

„Mit drei Kindern geht das alles nicht mehr so einfach“, meinte schließlich Regina Rauchenberger (SC Gaißach/geborene Danner), die noch vor ein paar Jahren bei einigen ROC-Läufen die Frauenkonkurrenz dominierte. So trat sie diesmal lediglich im Hobby-Lauf an. „Ich will versuchen, wieder etwas ins Laufgeschehen hineinzukommen.“ Das gelang ihr eindrucksvoll, als sie als Gesamtzweite, lediglich 15 Sekunden hinter dem schnellsten Mann ins Ziel kam.

Tom Scheifl (li.) und Alexandra Grimbs (re.) attackierten den Königsdorfer Sebastian Birzle unermüdlich. © Ewald J.Scheitterer