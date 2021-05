Grünes Licht für Kontaktsport in Gruppen bis zu 25 Personen

Testpflicht bleibt

Nun also doch: Kontaktsport in Gruppen von bis zu 25 Personen ist unter Auflagen erlaubt, wie die Bayerische Staatsregierung verkündete.

Landkreis – Auf die große Unsicherheit der vergangenen Tage folgte bei den Amateursportlern im Landkreis gestern die nicht minder große Erleichterung. Am frühen Donnerstagmorgen wurde durch die Bayerische Staatsregierung bekannt, dass mit einem tagesaktuellen Negativtest bis zu 25 Personen Kontaktsport in der Gruppe betrieben dürfen. Das Kuriose dabei: Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen war das offiziell auch in den vergangenen Tagen nicht verboten.

„Wir haben nie von irgendjemandem Bescheid gegeben bekommen, dass das nicht erlaubt wäre“, bestätigt Stephan Scharf. Der Sprecher des Landratsamtes verweist darauf, dass bei Fragen alle aktuell geltenden Regeln unter www.lra-gap.de abrufbar seien. Die Nachricht aus dem Landkreis Erding hatte bayernweit für Verwunderung gesorgt. Dort nämlich war das Gesundheitsministerium eingeschritten und legte fest, dass der Sport mit Kontakt unter den Punkt „Kontaktbeschränkungen“ fällt (wir berichteten). Bedeutet im Klartext: Lediglich fünf Personen aus zwei Haushalten ist es gestattet, gemeinsam Kontaktsport zu betreiben. Mittwochnachmittag verfasste der Bayerische Fußball-Verband (BFV) einen offenen Brief an die Staatsregierung, in dem er Klarheit bei den Regeln für die Sportausübung in Gruppen unter freiem Himmel forderte. Die Reaktion folgte prompt. Am Donnerstagmorgen erweiterte die Staatsregierung die geltende Infektionsschutzmaßnahmenverordnung um einen Punkt. In diesem steht geschrieben, dass bis zu 25 Personen gleichzeitig unter freiem Himmel Kontaktsport betreiben dürfen. Vorausgesetzt, die zuständige Kreisverwaltungsbehörde erlaubt dies im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und nach Maßgabe von Rahmenkonzepten. Was im Landkreis Garmisch-Partenkirchen der Fall ist, bestätigt Scharf.

Ein weiterer viel diskutierter Punkt sind die negativen Corona-Tests, die alle Teilnehmer – ausgenommen Genesene und Geimpfte – vorweisen müssen. Der BFV fordert in seinem offenen Brief, dass auch die Tests zugelassen werden müssen, die in der Schule oder am Arbeitsplatz vollführt wurden. Unter gewissen Bedingungen gelten diese Tests allerdings bereits jetzt. „Hier gilt das Vier-Augen-Prinzip. Wenn der Abstrich vor den Augen der Lehrkraft oder des Vorgesetzten erfolgt und die Schule/Firma das auf einem Dokument mit Art der Testung, genauem Zeitpunkt, Unterschrift sowie Stempel bestätigt, kann dieses später am Tag zur Sportausübung genutzt werden“, erklärt Scharf. Entsprechende Vordrucke sind auf der Internetseite des Landratsamtes zu finden.

Sieben-Tage-Inzidenz macht Hoffnung auf weitere Lockerungen

Gut möglich allerdings, dass diese in naher Zukunft überhaupt nicht mehr benötigt werden. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis fünf Tage in Folge unter 50, entfällt die Testpflicht im Vorfeld des Kontaktsports in der Gruppe. Gestern lag der Wert im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erstmals unter diesem Wert, nämlich bei 35,1. Setzt sich der erfreuliche Trend der letzten Wochen weiter fort und liegt die Inzidenz am kommenden Montag das fünfte Mal in Folge unter 50, entfällt ab Mittwoch nach einem Übergangstag die Testpflicht. Und die von vielen Menschen ersehnte Normalität rückt ein weiteres Stück näher.