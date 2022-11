Gulielmos Rückkehr geglückt: TuS Holzkirchen II unterliegt im Derby dem TSV Otterfing mit 0:2

Gut gemacht: Die Spieler des TSV Otterfing gratulieren Thomas Meier, der gerade eben das 2:0 gegen den TuS Holzkirchen II erzielt hat. © Thomas Plettenberg

Holzkirchen – Die vielleicht wichtigste Nachricht vorneweg: Die Rückkehr des Ur-Holzkirchners Benedict Gulielmo an die alte Wirkungsstätte – seine Haidstraße – ist geglückt. Mit 2:0 setzte sich der TSV Otterfing in der abschließenden Partie des Fußballjahres 2022 souverän durch und sorgte damit nicht zuletzt auch für einen Prestigeerfolg im so wichtigen Nachbarschaftsderby.

„Wir wollten kompakt stehen und alles gut verteidigen“, erklärt Otterfings Coach Gulielmo. „Das ist uns heute gut gelungen.“ Sehr zum Missfallen des TuS Holzkirchen II. „Wir waren heute einfach richtig schlecht“, ärgert sich Holzkirchens Trainer Florian Ächter. „Eigentlich hatten wir eine gute Aufstellung und eine gute Bank, aber wir haben irgendwie nichts auf die Kette bekommen.“ So stand unter anderem Lars Lewerenz zwischen den Pfosten, und zudem liefen Florian Mayer, Lukas Krepek und Charles Chauque für die Landesliga-Reserve auf.

Das alles half letztlich aber nichts. Einzig in der Anfangsphase versuchten die TuS-Kicker auf dem tiefen Geläuf an der Holzkirchner Haidstraße zum Erfolg zu kommen. Und zumindest beinahe hätte es geklappt. Dann nämlich, als die Holzkirchner nach einer Viertelstunde den Ball im Pressing eroberten, Mayer blitzschnell schaltete und auf den einlaufenden Gjon Rasi spielte. Doch der Holzkirchner Mittelfeldmotor zirkelte das Leder knapp am Kasten vorbei. „Da hätten wir eigentlich in Führung gehen müssen“, findet der TuS-Coach.

Anschließend gewannen die Gäste aus Otterfing zunehmend die Kontrolle über die Partie. Doch es blieb zumindest in Hälfte eins nur bei zwei Torannäherungen.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. „In den ersten zehn Minuten hatten wir da unsere starke Phase“, freut sich Gulielmo. Das schlug sich prompt im Resultat nieder: Bereits 120 Sekunden nach Wiederanpfiff setzten die Otterfinger nach einem langen Ball erfolgreich nach, und Christian Blaschke vollendete wenig später zu 1:0-Führung für die Gäste. Und nur fünf Minuten später schlug der TSV erneut zu: Ein langer Ball von Gulielmo landete bei Mitspieler Thomas Meier, der daraufhin zur komfortablen 2:0-Führung vollstreckte.

„Das waren zwei eklatante Fehler von uns“, schimpft TuS-Coach Ächter. Anschließend musste er mit ansehen, wie die Gäste den Vorsprung sicher verwalteten und sich so die drei Punkte sicherten. Doppelt bitter für den TuS: Durch die eigene Niederlage und dem Auswärtssieg des FC Real Kreuth rutschten die TuS-Kicker auf Rang sechs und müssen sich nun mit zwei Bonuspunkten in der Abstiegsrunde begnügen.

TuS Holzkirchen II – TSV Otterfing 0:2 (0:0)

TuS Holzkirchen II: Lewerenz – Chauque (68. Stumpp), Eichner (53. Hummelsberger), Yavuz (53. Welker), Krepek, Glatz, Löhnert, Shukaj, Schwefel, Rasi (53. Sule), Mayer.

TSV Otterfing: Stutz – Riblinger, K. Eder, Bacher, S. Eder, J. Eder, Gulielmo, Blaschke (60. Küfler/62. Schmiedel), Meier, M. Eder, Ott.

Tore: 0:1 Blaschke (47.), 0:2 Meier (52.).

Gelbe Karten: Mayer – J. Eder, Schmiedel, S. Eder, Riblinger.

Gelb-rote Karte: Glatz (TuS II/78.).

Schiedsrichter: Armin Just.

Zuschauer: 100.