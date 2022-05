Köllners Kurswechsel: Sportliches Understatement war gestern – TSV 1860 bläst zur Attacke

To the top: Köllner will 1860 in die 2. Liga bringen. © Imago

Halbzeit in der fünfwöchigen Sommerpause des TSV 1860. Die Blicke richten sich nach vorne, wobei die Aufarbeitung der zurückliegenden Saison eine bedeutende Rolle spielt.

München – Michael Köllner hat seine Schlüsse aus dem erneut verpassten Aufstieg gezogen. Trotz einer furiosen Rückrunde (Zweiter hinter Meister Magdeburg) habe man „teilweise auch Käse gemacht“, räumte der Trainer selbstkritisch ein: „Keiner ist perfekt. Niemand ist frei von Schuld – ich gleich zweimal nicht. Wenn ich mit dem Finger auf meine Spieler zeige, zeigen vier Finger gleichzeitig auf mich. Da findest du schon genügend Punkte, wo du selber weißt, dass du halt keinen richtig guten Job gemacht hast.“

Vor diesem Hintergrund ist auch der Kurswechsel des Tabellenvierten zu verstehen. Sportliches Understatement war gestern. Attacke ist das Löwen-Gebot der Stunde, was die Ziele angeht und die Transferpolitik. „So sind auch unsere Neuzugänge zu verstehen“, sagt Köllner: „Jede Position, die wir verpflichtet haben, verrät ein Stück weit, was wir besser machen wollen bzw. müssen.“ Folgende fünf Vorsätze stehen beim TSV 1860 künftig im Fokus:

Defensiv-Stabilität

Satte 50 Gegentore in der zurückliegenden Saison – der lausigste Wert unter den Top-10-Teams. Zum Vergleich: Bei Relegations-Aufsteiger Kaiserslautern stand fast in jedem zweiten Spiel die Null, nur 27 Gegentore kamen am Ende zusammen. Für 1860 zur Nachahmung empfohlen. Die Abwehr dicht zu kriegen, ist ein Hauptanliegen des Trainers. Auch deshalb wird im Hintergrund mit Hochdruck am Transfer der Mannheimer Defensiv-Autorität Jesper Verlaat, 25, gefeilt.

Variabler Sturm

Mit 21 Toren hat sich Marcel Bär, 29, die „kicker“-Kanone gesichert – und einen Namen in der 3. Liga gemacht. Künftig kennen die Verteidiger die Laufwege des Toptorjägers – zumal Köllner das Spiel seit dem Mölders-Aus extrem auf Bär zugeschnitten hatte. Das System mit einem Solostürmer (4-1-4-1) war mehr oder weniger aus der Not geboren. Künftig gibt es mehr taktische Optionen: 4-4-2? 3-4-1-2? 3-5-2? Die Transfers von Fynn Lakenmacher, Meris Skenderovic und Albion Vrenezi machen’s möglich. Zudem hofft der Trainer auf Weitschusstore von Martin Kobylanski – und bessere Standards.

Siegermentalität

Apropos Kobylanski. Der Braunschweiger soll bei 1860 die positive „Grundarroganz“ (Köllner) zurückbringen, die mit Sascha Mölders den Verein verlassen hat. Bezeichnend: Von zwölf Duellen mit Rivalen aus der Top-7 konnte 1860 nur eines gewinnen (2:1 gegen Lautern, sogar ohne Mölders). Köllner weiß: „Wenn du fünf Zweifler in der Kabine hast, ist das nicht so hilfreich.“ Nicht nur Kobylanski, auch Tim Rieder und Verlaat sollen für noch mehr Siegermentalität sorgen.

Konstanz

Platz elf nach der Hinrunde, Zweiter in der Rückrundentabelle – macht am Ende eben Platz vier. Weil ein Rückstand von mehreren Punkten zum Jahreswechsel praktisch keine Ausrutscher mehr verzeiht (wie beim 1:1 in Meppen oder den Heimpleiten gegen Halle und Osnabrück). Köllner: „Einen Aufstieg verdienst du dir immer über eine komplette Saison – wir hatten ihn nicht verdient, so ehrlich muss man sein.“

Dominanz

Köllners Horrorvision: Der Fußball legt ab November eine zweimonatige WM-Pause ein – und die Löwen hinken den eigenen Ansprüchen hinterher. Um einer Herbstdepression vorzubeugen, ist es das erklärte Ziel, sich diesmal vom ersten Spieltag an oben festzusetzen. Das für die Nerven (und seinen Trainerjob) schonendste wäre eine Start-Ziel-Meisterschaft, doch Ingolstadt, Dresden und Mannheim werden etwas dagegen haben. Auch Aue, Saarbrücken, Wehen, Osnabrück . . . Köllner weiß: „Es ist ein Alleinstellungsmerkmal der 3. Liga, dass sieben bis acht Teams ganz vorne mitspielen – wir wollen auf jeden Fall dazugehören.“ (Uli Kellner)