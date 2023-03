Haag stößt Langenbach von der Tabellenspitze – Istanbul Moosburg schießt Auer Reserve ab

Von: Bernd Heinzinger

Packender Zweikampf: Benedikt Wagner (l.) vom TSV Moosburg und Simon Loibl vom SC Oberhummel schenken sich in dieser Szene keinen Zentimeter. Foto: Michalek © Michalek

In der Fußball-A-Klasse 6 gab es gleich zum Wiederauftakt einen Wechsel an der Tabellenspitze: Die SGT Istanbul Moosburg nutzte den Schnitzer des SV Langenbach im Derby gegen Haag aus und zog durch einen Kantersieg über Liga-Schlusslicht Au II am SVL vorbei.

SGT Istanbul Moosburg – TSV Au II 8:0 (4:0)

Zu Beginn habe es noch Anlaufschwierigkeiten gegeben, sagte der Sportliche Leiter der Moosburger, Gökhan Doruk, nach der Begegnung: „Aber ab dem 1:0 haben die Männer eine disziplinierte Vorstellung gezeigt und bis zum Schluss gekämpft.“ Die Auer seien zwar nicht schlecht, letztlich aber einfach chancenlos gewesen. „Selbst nach dem 4:0 zur Pause haben die Jungs konzentriert weitergemacht – das ist bei uns nicht selbstverständlich“, lobte Doruk. Die harte Vorbereitung habe durchaus einiges gebracht: „Wenn wir so weitermachen, dann klappt es am Ende auch mit der Meisterschaft.“

Tore: 1:0/2:0/6:0/8:0 Erkal Üsküplü (23./FE/39./70./89.), 3:0 Tobias Kohoutek (41.), 4:0/5:0 Emrah Kirkulak (43./61.), 7:0 Mahmut Yarac (82./FE).

SVA Palzing II – SV Geroldshausen 3:3 (2:2)

Nach dem 0:2-Rückstand schwante Palzing-Trainer Manfred Bullok im Samstagsspiel schon Übles. „Dass die Männer dann so toll zurückgekommen sind, das ist einfach hochklassig.“ Die SVA-Fußballer stemmten sich prima gegen durchaus starke Gäste – und mit etwas Glück hätte es den Dreier gegeben. Bullok: „Leider Gottes schaffte Geroldshausen dann noch den Ausgleich. Vom Spielgeschehen her ist dieses Unent-schieden aber gerecht.“

Tore: 0:1 Michael Beer (12.), 0:2 Thomas Vogl (27./ET), 1:2/2:2 Louis Lamprecht (37./41.), 3:2 Martin Redl (66.), 3:3 Maximilian Huber (83.).

TSV Moosburg – SC Oberhummel 2:1 (1:0)

Bereits nach zwei Minuten hatte der TSV die erste Großchance, vergab diese aber und verballerte auch in der Folge einiges. Trainer Hans Heim: „Wie schon in der Hinrunde haben wir es verpasst, die Sache schon vor der Pause zu entscheiden.“ Wie aus dem Nichts sei dann der Ausgleich gefallen. Als in der Schlussphase Slavomir Ferkovic die Ampelkarte sah, wuchsen die Sorgen. Aber Muhammed Acinal sorgte mit seinem Treffer kurz vor Schluss doch noch für große Erleichterung bei Coach Heim und seinen Fußballern.

Tore: 1:0 Peter Rieß (13.), 1:1 Anton Hirschfeld (61.), 2:1 Muhammed Acinal (87.).

SC Tegernbach – SpVgg Attenkirchen 1:3 (1:1)

In einem kampfbetonten Spiel sei sein SCT lange gleichwertig gewesen, sagte Tegernbachs Maximilian Neumaier. Nach der Führung aber habe man erst eine Ecke schwach verteidigt und später den Rückstand durch einen Torwartfehler kassiert. Zwei unglückliche Gegentore also, die das Spiel in Richtung des Gästeteams drehten. Daher meinte Neumaier, dass für seine Truppe mehr drin gewesen wäre: „Aber so ist Fußball einfach.“

Tore: 1:0 Benedikt Forster (13.), 1:1/1:3 Jakob Linseisen (19./75.), 1:2 Vitus Linseisen (67.).

SV Langenbach – VfR Haag 1:2 (0:1)

In der ersten Hälfte taten sich die Langenbacher Kicker gegen tiefstehende Haager schwer und kamen nur zu wenigen Chancen. Aus einer Standardsituation heraus fiel dann das 0:1 durch einen Kopfball von VfR-Spielertrainer Volker Lippcke. Nach der Halbzeit hätten die Gastgeber auf den Ausgleich gedrückt, wie SVL-Trainer Frank Vanselow betonte: „Es war ein Spiel auf ein Tor, wir haben einfach zu viele Chancen vergeben.“ So sprang nur das „bundesligareife“ 1:1 mittels Fallrückzieher durch Julian Hauner heraus. Volker Lippcke war für die Gäste anschließend erneut bei einem Freistoß zur Stelle und sorgte für den Siegtreffer des VfR. Vanselow: „Die Gäste haben maximal defensiv agiert und wir eine unnötige Niederlage kassiert.“ Sowas passiere aber ab und zu im Fußball.

Tore: 0:1/1:2 Volker Lippcke (41./80.), 1:1 Julian Hauner (61.).

SV Oberhaindlfing – FC Wang 4:2 (2:2)

Seine Männer hätten sich das Leben durch die erste Hälfte selbst unnötig schwer gemacht, berichtet SVO-Trainer Stephan Lechner. Einen eigenen Elfmeter habe man vergeben, zudem einen dummen Strafstoß für den FCW verursacht: „Statt 3:1 für uns stand es also 2:2.“ Beide Teams hatten auch im zweiten Abschnitt gute Chancen, die Gastgeber verzeichneten aber ein kleines Plus. Lechner: „Daher ist der Sieg im Endeffekt verdient. Fürs erste Spiel bin ich mit der Leistung zufrieden.“

Tore: 0:1 Marco Drescher (3.), 1:1/2:1/3:2 Gianluca Straube (15./27./55.), 2:2 Andreas Irl (38./FE), 4:2 Matthias Kaindl (75.). (Bernd Heinzinger)