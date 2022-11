Andrea Filser auf halbem Weg zur Weltmeisterschaft

Top-Ergbenis bei Weltcup-Slalom in Levi

Von Stefan Schnürer

Für die Teilnahme an der WM sind zwei Platzierungen unter den Top 15 nötig. Die erste Hälfte hat Andrea Filser beim Weltcup-Slalom in Levi geschafft.

Levi – Als Andrea Filser die Ziellinie überquert hatte, schlug sie sich mit einer triumphierenden Geste die Faust gegen die Brust. Denn ihr war bewusst, dass ihr ein ganz hervorragender Lauf gelungen war. Am Ende hatte sich die 29-jährige Ski-Rennläuferin des SV Wildsteig im zweiten Slalom von Levi (Finnland) am gestrigen Sonntag mit der insgesamt fünftbesten Zeit im zweiten Durchgang um satte elf Plätze nach vorn gearbeitet.

Beste Platzierung für Filser im Weltcup

Der 13. Platz, zeitgleich mit der Slowenin Ana Bucik, bedeutet die bis dato beste Platzierung von Filser im Weltcup. Bis dato war dies ein 18. Platz aus dem vergangenen Jahr, den sie ebenfalls in Levi und ebenfalls im Slalom erreicht hatte.

Im Steilhang dreht Filser richtig auf

Nach eher verhaltenem Start im flachen ersten Teilstück drehte Filser im Steilhang dann richtig auf und legte damit den Grundstein für ihre Aufholjagd. Mit ihrem 13. Platz hat die Wildsteigerin die halbe Norm für die Weltmeisterschaft im kommenden Februar in Frankreich erfüllt. Nötig sind hierfür zwei Platzierungen unter den Top 15 oder einmal ein rang unter den besten Acht.

Platz 24 beim Slalom am Samstag

Auch beim ersten Slalom in Levi am Samstag fuhr die Wildsteigerin auf Rang 24 und damit ebenfalls in die Weltcup-Punkteränge. Nach dem ersten Lauf war sie auf Rang 26. Den Sieg holte sich an beiden Tagen Mikaela Shiffrin aus den USA. Filsers Teamkameradin Lena Dürr belegten an beiden Tagen den vierten Platz. Am Samstag war die 31-jährige Germeringerin als Führende in den zweiten Lauf gestartet, am gestrigen Sonntag war sie Zweite nach dem ersten Durchgang.