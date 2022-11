Geteilte Wiedersehensfreude: Anzings Männer erwarten Friedberg

Von: Patrik Stäbler

Trifft auf seinen Ex-Verein: Löwen-Spielmacher Timo Riesenberger. © stefan rossmann

Der SVA hat bereits sechs Punkte Rückstand auf Platz vier. Gegen Friedberg wollen die Anzinger Herren aber ihren vierten Saisonsieg holen.

Anzing – Wenn der SV Anzing an diesem Samstag um 18 Uhr den TSV Friedberg empfängt, dann ist dieses Duell in der Bayernliga Süd für mehrere Handballer auf beiden Seiten ein Wiedersehen mit den Ex-Kollegen. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die Partie – und dennoch würden die Anzinger Löwen nur zu gerne darauf verzichten, den TSV Friedberg nach Samstag noch zwei weitere Male in dieser Saison zu treffen.

Denn die Schwaben sind aktuell siegloser Tabellenletzter und werden somit ab Januar in den Playdowns um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Selbiges wollten die Anzinger – immerhin amtierender Vizemeister – unbedingt vermeiden. Vielmehr war ihr Saisonziel das Erreichen der Playoffs, also ein Platz unter den Top Vier. Doch dieser ist nach einer bisher äußerst mauen Spielzeit inzwischen in weite Ferne gerückt.

Bereits Rückstand auf Platz vier

Als Tabellensechster hat der SVA bereits sechs Punkte Rückstand auf Platz vier. Um noch den Sprung in die Aufstiegsrunde zu schaffen, muss das Team des Trainerduos Hubert Müller und Kay Hoffmann also auf eine Niederlagenserie der Rivalen hoffen – und darf sich zugleich in den verbleibenden vier Spielen keine Patzer mehr erlauben.

Angesichts dieser Ausgangslage spricht Hubert Müller von einer „nur noch minimalen Chance“ auf die Playoffs. Unabhängig davon liege der Fokus bei seinem Team darauf, sich bis Januar zu finden und zu festigen, um dann in der zweiten Saisonhälfte zu reüssieren. Diese startet für alle Teams wieder bei Null, schließlich werden die bisherigen Ergebnisse weder in die Playoffs noch in die Playdowns mitgenommen.

Anzinger wollen Saisonsieg gegen Friedberg holen

Gegen Friedberg wollen die Anzinger Männer dennoch ihren vierten Saisonsieg holen – und obendrein einen Ex-Kollegen ärgern. Denn der TSV wird von Andreas Dittiger trainiert, der in der Saison 2015/16 die Handballschuhe für die Löwen schnürte. Andersherum haben auch zwei Spieler im aktuellen SVA-Kader eine Friedberger Vergangenheit: So liefen sowohl Torwart Vinzenz Altenweger als auch Spielmacher Timo Riesenberger vergangene Saison noch für die Schwaben auf.

