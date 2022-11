Vaterstettner Handballer holen sich gegen Grafing den Sieg

Von: Olaf Heid

Nicht aufzuhalten von der Grafinger Abwehr um Thomas Grünwald (l.) und Markus Löw waren die Vaterstettener Gastgeber mit Rückraum-Verstärkung Maximilian Recker (Nr. 33) und Niklas Stumpf (Nr. 10). © TSVV/Julia Verscht

TSV Grafing leistet sich zu viele kleine Fehler: Vaterstettens Männer fertigen TSV Grafing mit 36:26 ab.

Vaterstetten – Die Vaterstettener Handballer haben das Derby in der Bezirksoberliga gegen den TSV Grafing deutlich für sich entschieden. In der Halle der Mittelschule setzten sich die Gastgeber verdient und deutlich mit 36:26 (18:13) Toren durch.

„Wir haben einen gebrauchten Tag erwischt“, meinte Thomas Ernst, Abteilungsleiter und Spieler der Gäste, am Tag danach. „Vaterstetten liegt uns von der Spielanlage einfach nicht.“ Die Grafinger um Coach Michael Bergmann hatten in einem offenen Schlagabtausch beider Angriffsreihen gut 25 Minuten mitgehalten und die taktischen Vorgaben gut umgesetzt. Dann aber habe man sich zu viele kleine Fehler geleistet „und die hat Vaterstetten eben gnadenlos bestraft“, erläuterte Ernst die entscheidende Phase. „Das wollten wir eigentlich, wie vorher besprochen, vermeiden.“

Zu wenig Zweikämpfe

Michael Löw hatte für die Bärenstädter noch zum 23:23 (25.) ausgeglichen, ehe das TSVV-Team um das Trainergespann Tom Eck und Michael Jäger mächtig ins Rollen kam und deutlich davonzog. Sehr zur Freude von Eck, der in der Anfangsphase seinen Unmut über die zu geringe Laufbereitschaft seiner Mannen laut kundgetan hatte. „Ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz, weil wir nicht ins Spiel und zu unserem Rhythmus gefunden haben.“ Aber als die Grafinger kurz schwächelten, zogen die Hausherren am Gashebel. Mit viel Tempo und über die zweite Welle wurde durch Tobias Maier, Johannes Kiefl, Maximilian Recker und Francis Müller ein 18:13-Vorsprung für den Gang in die Kabine besorgt.

Bis dahin hatte die Bergmann-Truppe die Gastgeber immer wieder ins Positionsspiel getrieben. „Dann haben wir leicht nachgelassen“, bedauerte Ernst, der selber mit drei Treffern in der Torjägerliste auftauchte. Man habe letztlich zu wenig Zweikämpfe geführt. „Mit 36 Gegentoren ist es schwer zu gewinnen.“ In Durchgang zwei machte sich dann der Ausfall der vier Langzeitverletzten eben noch stärker bemerkbar. Und weil auch Thomas Grünwald passen musste (dazu fiel noch Markus Ernst aus), wurde es ein vergebliches Bemühen der Grafinger, den Anschluss zu halten. „Das war dann schließlich nur noch ein gemütliches Ausspielen“, analysierte Thomas Ernst.

Klare Dominanz der Vaterstettener

Denn die Vaterstettener machten ihren Trainer noch stolzer, weil sie nach der Pause ihren Spielfluss nicht abebben ließen, sondern schnell auf 21:13 (32.) stellten. „Wir haben die Partie dominiert“, lobte Eck nach dem klaren Derbysieg voller Zufriedenheit. „Unsere Abwehr stand und wir haben endlich auch unsere Chancen genutzt.“

Vaterstetten: Jonas Knott, Michael Bähr (beide im Tor); Moritz Malecki (1), Tim Hoffmann (7), Martin Kuhn (1), Paul Rieger (2), Niklas Stumpf, Francis Müller (5/2), Luis Neckar (3), Adriano Penzkofer (2), Tobias Maier (4), Johannes Kiefl (6), Daniel Edelmann (1), Maximilian Recker (4).

Grafing: Raphael Stein (im Tor); Julian Henle (1), Lukas Krüger (1), Markus Löw (2), Thomas Ernst (3), Christian Reimer (1), Andreas Skaletz, Michael Löw (13/8), Kilian Gassner (3), Alexander Gnadl, Josef Fertich, Thomas Grünwald (2).

