Heftige Unwetter: Fußballtor hunderte Meter über das Feld geweht

Spiel abgesagt: Nach den heftigen Regenfällen musste die Partie Moosburg gegen Allershausen verschoben werden. © MIC/SPVGG

Aufgrund der heftigen Regenfälle kommt es in der Kreisliga zu einer Spielabsage. In Kammerberg steht das Tor nicht mehr an seinem gewohnten Platz.

Auch auf den Fußballplätzen im Landkreis sorgten die Unwetter für Verwüstung – und mancherorts für Spielausfälle. So musste das für Samstag (17 Uhr) angesetzte Landkreisduell in der Kreisliga zwischen dem FC Moosburg und dem TSV Allershausen abgesagt werden. Nach den heftigen Regenfällen sei der Platz in der Bonau nicht bespielbar gewesen, wie FCM-Vorsitzender Franz Riederer FT-Fotograf Dieter Michalek, der die Witterungsbedingungen festgehalten hatte.

Schuhwerk, um auf den Kunstrasenplatz nebenan auszuweichen, hätten die Spieler nicht dabei gehabt. Denn das Unwetter setzte erst kurz vor Beginn der Partie ein. Das Match der Zweiten – Anpfiff um 15 Uhr – konnte bis auf eine kurze Unterbrechung vor dem Ende normal durchgeführt werden. Auf dem Gelände der SpVgg Kammerberg wüteten vor allem die sturmartigen Böen. Diese waren so stark, dass unter anderem ein Großfeldtor mit Rollen hunderte Meter quer über das Feld geweht wurde. Im Hintergrund sind die Flutlichtmasten des Kammerberger Trainingsplatzes zu erkennen. Dort stand das Tor vor dem Unwetter. Das erste Saisonspiel der Zweiten Mannschaft in der A-Klasse 1 München gegen die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos am Sonntag (14.30 Uhr) musste daher ebenfalls abgesagt werden. (Redaktion Freising)