Münsing versus Waldram: Heißes Derby, knapper Heimsieg

Von: Rudi Stallein

Teilen

Heiße Duelle lieferten sich die Talente Michael Geiger (li.) auf Münsinger und Luke Sotzeck (re) auf Waldramer Seite. © Rudi Stallein

Der SV Münsing setzt sich nach 0:1-Rückstand gegen die DJK Waldram mit 2:1 durch

Münsing/Waldram – Das war doch mal ein Derby, wie man es sich wünscht: 300 Zuschauer bildeten die prächtige Kulisse bei einem kampfbetonten Spiel, das neben drei Toren – zwei schön herausgespielt, ein Elfmeter – jede Menge Zweikämpfe bot, die in acht gelben und zwei gelb-roten Karten mündeten. Es gab – salopp gesagt – ganz schön auf die Socken, und das von beiden Teams.

Heißes Derby, knapper Heimsieg

Die Gäste erwischten den besseren Start. Vor allem Simon Schmid agierte gegen seine ehemalige Mannschaft hoch motiviert und drosch den Ball in der fünften Minute über das Münsinger Tor. Dem Warnschuss ließ er zwei Minuten später die Waldramer Führung folgen, als er eine Flanke ins Netz wuchtete. „Wir haben eine Weile gebraucht, bis wir im Spiel waren“, gab SV-Coach Ralf Zahn zu. Das frühe Gegentor tat dazu ein Übriges.

Nach dem Wechsel unter Druck

Nach einer Viertelstunde waren dann aber auch die Gastgeber warmgelaufen. Julian Hauptmann zielte nach Zuspiel von Hans Zachenbacher knapp daneben. Nach etwa 20 Minuten lag der Ball im Waldramer Gehäuse, der Schiedsrichter entschied jedoch auf Foul an DJK-Torhüter Tobias Hagenbucher, kein Tor. Hagenbucher konnte nicht weiter machen, für ihn kam Florian Schubert – und der bewahrte seine Mannschaft kurz vor der Pause vor dem Ausgleich, als er einen abgefälschten Ball reaktionsschnell über die Latte lenkte. Die nächste Gelegenheit verpasste Sebastian Schönacher, dessen Schuss ein Waldramer Abwehrbein zur Ecke abwehrte. „Wir haben gut begonnen, viel Druck gemacht und sind verdient in Führung gegangen. Aber das spielt keine Rolle mehr, weil wir den Druck nicht durchgehalten haben“, konstatierte später DJK-Trainer Dominik Irmer, dessen Mannschaft nach dem Seitenwechsel ziemlich unter Druck geriet.

Münsing investiert nach der Pause mehr

Augenscheinlich hatte sein Gegenüber Ralf Zahn in der Pausenansprache den richtigen Nerv bei seinen Spielern getroffen, als er ihnen deutlich machte: „So reicht es nicht.“ Zufrieden nahm der Münsinger und vormalige Waldramer Trainer zur Kenntnis, dass seine Kicker die Empfehlung „überall ne Schippe drauf“ zu packen, tatsächlich sofort in die Tat umsetzten. Und binnen drei Minuten die Partie drehten. Den 1:1-Ausgleich besorgte Schönacher nach Zuspiel von Michael Geiger. Kurz darauf ging Julian Hauptmann im Zweikampf mit Waldrams Abdel Kabbaj zu Boden: Elfmeter und die Münsinger 2:1-Führung durch Michael Lang. „Da haben wir uns etwas dumm angestellt, wie wir in manchen Situationen etwas unclever waren“, monierte Irmer, der seinem Münsinger Kollegen zum Derby-Sieg gratulierte. „Sie haben in der zweiten Halbzeit mehr investiert.“

SV Münsing - DJK Waldram 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 (7.) Schmid, 1:1 (53.) Schönacher, 2:1 (55.) Lang, – Gelb-Rot: Thalbauer (Waldram, 80.), – Schiedsrichter: Thomas Jansen, – Zuschauer: 300.

SV Münsing: Werner - Buchloh, Auer, Hirn, Niggl, Hauptmann, Zachenbacher, Schönacher. Geiger, Uhle, Lang. Eingew.: Graf, Pflieger, Seitz, Manhart.

DJK Waldram: Hagenbucher - Müller, Stingl, Kabbaj, Thalbauer, Faganello, Booth, Sotzeck, Schmid, Gruber, Wenus. Eingew.: Schubert, Ryan, Dosch, Raic, Münster.