SE Freising: Hohlenburger macht den Unterschied - Schwaig mit Feldspieler im Tor

Teilen

Der SC Eintracht Freising konnte gegen die Sportfreunde aus Schwaig gleich zweimal jubeln. © Christian Riedel

Mit 0:2 Toren unterlag der FC Schwaig im 34. und damit letzten Spiel seiner ersten Landesliga-Saison beim SE Freising und erreichte mit 68 Punkten einen Schnitt von genau zwei Zählern pro Partie.

Schwaig – Matchwinner war Doppeltorschütze Andreas Hohlenburger, der im letzten Spiel für Freising seine Bilanz auf 130 Tore in 219 Landesligaspielen erhöhte. Schwaig war mit großen Personalproblemen nach Freising gereist. Mit Co-Trainer Florian Fink stand sogar ein Feldspieler zwischen den Pfosten, der seine Sache aber bravourös meisterte. Nach zweimonatiger Verletzungspause kehrte mit Hannes Empl ein wichtiger Bestandteil der Viererkette zurück.

Und Schwaig begann schwungvoll. Vincent Sommer bediente Tobi Jell auf dem rechten Flügel, der auf Torhüter Patrik Heilmair zulief, aber aus spitzem Winkel knapp das Tor verfehlte (9.). Nur drei Minuten später die nächste Möglichkeit. Diesmal war Raffi Ascher frei vor Heilmair, scheiterte aber am ehemaligen Schwaiger Keeper. Den Nachschuss klärte ein Freisinger Verteidiger kurz vor der Torlinie.

Mit 0:0 in die Halbzeitpause - Konter bringt Führung

Auf der Gegenseite zog Florian Bittner aus 18 Metern ab, doch sein Schuss verfehlte das Tor knapp. In der 21. Minute tauchte Jell nach einem schönen Doppelpass mit Ascher alleine vor Heilmair auf, doch Schwaigs Kapitän verzog seinen Schuss. In der 28. Minute konterte Freising, doch den strammen Schuss von Nikolai Davydov parierte Fink reaktionsschnell mit beiden Fäusten. Die letzte Chance in der ersten Halbzeit hatten die Gäste, aber Sommers Schuss aus 20 Metern strich über die Latte.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber besser in die Partie. In der 53. Minute erlief Hohlenburger einen Steilpass, scheiterte aber am glänzend mit dem Fuß reagierenden Fink. Fünf Minuten später war es dann doch passiert: Nach einem schnellen Konter über die rechte Seite bediente Freisings spielender Co-Trainer Florian Bittner den in der Mitte mitgelaufenen Hohlenburger, der aus sechs Metern nur noch den Fuß hinhalten musste.

Wieder Hohlenburger - Schwaig versuchte alles

Die endgültige Entscheidung fiel in der 76. Minute: Nach einem schönen Steilpass war es wieder Hohlenburger, der alleine vor Torwart Fink die Nerven behielt und zum 2:0 einschob.

Zwar versuchte Schwaig alles, hatte aber kein Fortune. Nach einer Flanke von der rechten Seite kam Leon Roth frei zum Kopfball, doch der Ball strich über das Tor. So blieb es beim Freisinger Sieg, der auch verdient war, weil der Gastgeber seine Torchancen konsequenter nutzte. Für den Aufsteiger endete die Saison zwar mit einer knappen Niederlage, was aber niemanden mehr wirklich störte.