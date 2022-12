HSG-Frauen belohnen sich nicht für Energieleistung

Von: Patrick Staar

Zwei Tore und viele schöne Zuspiele zu ihren Teamkolleginnen: Hannah Werner (Mi.). © patrick staar

Mit einem Mini-Kader sind die Handballerinnen der HSG Isar-Loisach in Landsberg angetreten. Sie zeigten eine couragierte, 60-minütige Energieleistung, unterlagen allerdings knapp mit 21:23.

Wolfratshausen – Die Frauen der HSG Isar-Loisach haben wieder gut gekämpft – und trotzdem reichte es erneut nicht zum Punktgewinn: Mit 21:23 (10:9) unterlag die ersatzgeschwächte und sehr jung aufgestellte Mannschaft beim TSV Landsberg. „Die Leistung war super, aber am Ende überwiegt doch die Enttäuschung“, gibt Trainer Carsten Ohloff zu. „Das Team belohnt sich im Moment nicht für ihre Energieleistungen.“

Holpriger Start für HSG

Der Start in die Partie verlief für die HSG sehr holprig, nach 14 Minuten führte Landsberg mit 6:3. Doch dann ging es bergauf. Kurz vor der Pause hatte die HSG die Chance, auf 11:8 davon zu ziehen, scheiterte aber. Im Gegenzug gelang Landsberg das 8:9. „Kurz vor der Halbzeit eine 11:8-Führung – das wäre schon eine schöne Sache gewesen“, bedauert Ohloff.

Wir haben die Buden nicht gemacht - das hat uns das Genick gebrochen

Diese Phase war laut dem Trainer typisch für den weiteren Spielverlauf: „Wir haben die Buden nicht gemacht – und das hat unserer jungen Truppe das Genick gebrochen.“ Aufgrund der vielen vergebenen Chancen blieb es bis zum Schluss spannend, nach 54 Minuten stand es 20:20. Nun konnten sich die Landsberger auf ihr brandgefährliches Duo Jessica Menius/Marina Hereth verlassen. Hereth traf dreimal in Folge, Menius lieferte die Vorlagen. Insgesamt gingen 17 der 23 Treffer auf das Konto der beiden. „Das sind zwei alte, erfahrene Hasen, die schon lange in der Bezirksoberliga spielen“, sagt Ohloff. „Die schnappen sich den Ball, reißen Löcher in unsere Abwehr und gehen dorthin, wo’s wehtut. Jemanden, der so das Heft in die Hand nimmt, haben wir halt nicht in unserem Kader.“

Lernkurve geht „eindeutig nach oben“

Obwohl die HSG nun auf den drittletzten Platz in der Bezirksoberliga abgerutscht ist, ist dem Trainer nicht bange. Mit 4:10 Punkten ist die HSG noch nicht allzu weit vom Mittelfeld entfernt. Abgesehen davon zeige die Lernkurve „eindeutig nach oben“.

In Landsberg trat die HSG mit gerade mal acht Feldspielerinnen an. Die Personalnot hat nach Ohloffs Ansicht auch ihre guten Seiten: „Spielerinnen müssen jetzt Verantwortung übernehmen, die sonst nicht in so einer Rolle wären. Man wächst an seinen Aufgaben.“ So brachten es Laura Sauer und Magdalena Münster auf drei Torerfolge, Hannah Werner glänzte als Vorbereiterin. Ohloff: „Dass sie es können, habe ich schon vorher gewusst. Aber jetzt müssen sie es zeigen, denn auf der Bank sitzt niemand mehr.“

Auch wenn die verletzten und erkrankten Daniela Meiller, Selina Mikulla und Yvonne Goß in den Kader zurückkehren, will Ohloff weiter auf die Jugend setzen, „denn mit der Leistung in den letzten beiden Spielen haben sie es sich verdient“.

TSV Landsberg - HSG Isar-Loisach 23:21 (9:10): Günther (T), Demmeler, Werner 2 (0/1), Friedrich 4, Voth 3 (3/3), Münster 3, Sauer 3 (1/1), Kirner 2, Kammerer 3, Hörl (T).