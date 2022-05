Im Fernduell hat LSC keine Chance gegen Murnaus Goalgetter Kutter

Von: Wolfgang Stauner

Das letzte Lenggrieser Tor gelingt Jakob Hofer (li.). Der Offensivmann hat sich während der Saison an die erste Mannschaft herangekämpft und zwei Treffer erzielt. © Oliver Rabuser

Lenggrieser SC hilft Absteiger Kohlgrub ins Spiel zurück. Nach schneller 2:0-Führung, schafft Kohlgrub innerhalb von zwei Minuten den Ausgleich. LSC siegt schließlich 4:2, lässt aber viele Chancen liegen.

Kohlgrub/Lenggries – Dass die Lenggrieser beim Absteiger in Bad Kohlgrub ihre Minimalchance auf die Relegation am Schopfe packen wollten, war unverkennbar. Vom Anpfiff weg kannten die Gäste aus dem Isarwinkel nur eine Richtung – aufs Kohlgruber Tor. Konnte FC-Keeper Manuel Bichler den Elfmeter von Jakob Gerg (12.) noch parieren, so saßen die nächsten beiden Lenggrieser Angriffe: Wiederum war Jakob Gerg der Initiator einer schönen Aktion und kurz darauf Vollstrecker eines Konters in Zusammenarbeit mit Max Scheck.

Das Fernduell gegen den zweitplatzierten TSV Murnau war allerdings schon zu diesem frühen Zeitpunkt verloren. Denn der TSV Murnau war in Polling nicht minder entschlossen und abschlussstark: Es war kaum eine Viertelstunde verstrichen, und schon hatte Kreisliga-Bomber Georg Kutter den TSV mit 3:0 in Front geschossen – uneinholbar.

Diese Erkenntnis setzte sich in den Köpfen fest, und so benötigten die Hausherren nach dem Seitenwechsel nur zwei Minuten zum Ausgleich. Ein Fehler in der Innenverteidigung, und ein nicht geblockter Volleyschuss aus 20 Metern, schon stand es 2:2. „Irgendwie ein Spiegelbild der Saison“, grummelte Trainer Stefan Simon. „Wir helfen dem Gegner immer wieder ins Spiel zurück.“ Doch der Unmut des Trainers legte sich bald. Nicht nur, weil Max Scheck und Jakob Hofer rasch den Zwei-Tore-Vorsprung wieder hergestellt hatten, sondern vor allem, weil es noch etliche tadellose Lenggrieser Kombinationen und vor allen Torchancen gab. Scheck vergab freistehend vor dem FC-Tor, Hofers Innenpfostenschuss sprang wieder ins Feld zurück und Sebastian Dix verzog aus 16 Metern nur knapp. Auch zwei Standards von Michael Gerg und Luis Jendrzej rauschten knapp am Kohlgruber Kasten vorbei. „Drei, vier Hütten hätten wir schon noch machen können“, so Simon, „aber da hat die letzte Entschlossenheit gefehlt.“ Seine Saisonbilanz: „Mit Platz drei können wir zufrieden sein. Es war keine überragende Saison, aber auf jeden Fall eine, auf der man aufbauen kann.“

FC Bad Kohlgrub – Lenggrieser SC 2:4 (0:2)

Tore: 0:1 (15.) Jakob Scheck, 0:2 (20.) Jakob Gerg, 1:2 (46.) Markus Burkart, 2:2 (48.) Jonas Bauer, 2:3 (63.) Max Scheck, 2:4 (79.) Jakob Hofer. – Schiedsrichter: Matthias Martl (SV Wielenbach). – Zuschauer: 50. - LSC: Kleim – Schnaderbeck, Mi. Gerg, Kreher, Angermeier – Dix, Laß, Hofer, L. Gerg – J. Gerg, Scheck. – Eingew.: Filiz, Jendrzej und Adlwarth (alle 46.).