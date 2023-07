WSV Bad Tölz: Im Wasser eine Macht

Von: Nick Scheder

Teilen

Das Rennen erfolgreich ins Ziel gebracht: Die Athleten des WSV Bad Tölz (v. li.) Victoria Ruß, Anna-Lina Kirschke, Stefan Vogt, Nele Bäck, die ihren ersten Triathlon sehr gut über die Bühne brachte, und Marie Bernhard. © WSV Bad Tölz

TRIATHLON Tölzer Bayernliga-Team in Hof nach dem Schwimmen in Führung – Am Ende Rang fünf

Hof/Bad Tölz – Beim Bayernliga-Triathlon-Team des WSV Bad Tölz ist es immer wieder spannend: Bei jedem der bisher drei Wettkämpfe traten die Tölzer Mädchen in einer etwas anderen Formation an. Beim Rennen in Hof, dem dritten von vier in dieser Saison, war Nele Bäck erstmals dabei, bestritt sogar ihren ersten Triathlon überhaupt. „Sie hat ihre Sache super gemacht und hatte gleich richtig viel Spaß“, sagt Teamsprecherin Anna-Lina Kirschke. Und Victoria Ruß vertrat die immer noch verletzte Sophie Rohr. Das WSV-Team landete auf Rang fünf und verbesserte sich in der Liga auf Platz fünf. Stefan Vogt ging als Einzelstarter ins Rennen und wurde Fünfter in seiner Altersklasse.

Auf Rang fünf der Bayernliga geklettert

Zu bewältigen war die olympische Distanz mit 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen. Das Liga-Team des Wassersport-Vereins machte seiner Herkunft alle Ehre – das Schwimmen lief gut, die Tölzerinnen stiegen geschlossen als Führende aus dem Wasser. Es folgte die hügelige Radstrecke mit vielen Kurven, „technisch durchaus anspruchsvoll“, sagt Kirschke. Windschattenfahren war verboten – es war also jeder auf sich gestellt. Aber die Tölzerinnen kamen ohne Zwischenfälle durch, fielen allerdings auf Rang fünf zurück. Diese Position verteidigten die WSV-Mädchen – mit das jüngste Team im Feld – auf den 10 Kilometern Laufen und kamen als fünfte von elf Mannschaften ins Ziel. „Damit sind wir auch in der Bayernliga-Tabelle auf Rang fünf nach oben geklettert“, freut sich Kirschke. „Das ist völlig in Ordnung“, sagt die Teamsprecherin. Schließlich gehe es bei dem neu formierten Team in dieser Saison nicht um den Aufstieg. „Sondern vielmehr darum, dass wir die eine oder andere mit der Mannschaft für den Triathlon begeistern, die sich allein vielleicht nicht in den Wettkampf getraut hätte“, sagt Kirschke. „Das ist ja schon ganz gut gelungen.“

Im Wasser eine Macht

Sie selbst kam als Zwölfte nach 2:32:33,13 Stunden ins Ziel. Bäck folgte bei ihrer Premiere knapp dahinter als 16. (2:33:53,73 h), war vor allem beim Schwimmen und Laufen stark. Marie Bernhard kam in 2:35:22,38 Stunden auf Rang 19; Victoria Ruß, die ebenfalls im Bayernliga-Team aushelfen musste, wurde 24. (2:41:19,41 h). Die besten drei Platzierungen kamen in die Wertung.

Am kommenden Wochenende tritt das WSV-Quartett gleich wieder an. Dann steht in Schongau der letzte Liga-Wettkampf der Saison auf dem Programm.