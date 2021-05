Fünf Mio. Euro! Innenministerium fördert den Kinder- und Jugendsport

Unterstützung für Ferienprogramme

von Redaktion Münchner Merkur schließen

Das bayerische Kultusministerium setzt mit der Bayerischen Sportjugend (BSJ) ein wichtiges Zeichen für den Kinder- und Jugendsport.

Landkreis–Seit über einem Jahr findet in den bayerischen Sportvereinen kein regelmäßiger Spiel- und Trainingsbetrieb statt. Für den Saisonbeginn im Herbst besteht Hoffnung - aber wie gelingt es, die Kinder und Jugendlichen für den Sport im Verein wieder zu motivieren?

Mit dem Programm „Erlebe Deinen Sport!“ setzen das Kultusministerium und die Bayerische Sportjugend in der Ferienzeit einen kraftvollen Impuls für den Kinder- und Jugendsport. Im Rahmen des Ferienprogramms, das der Bayerische Jugendring (BJR) organisiert, können Fördermittel für Sportfreizeiten wie Fußballcamps und viele weitere freizeitpädagogische Formate beantragt werden. Bis zu 2500 Euro pro Ferienwoche können Sportvereine und andere Anbietern abrufen. Gefördert werden können Gruppen ab sechs Kinder.

Fünf Millionen Euro werden bereit gestellt

Im Rahmen des BJR-Ferienprogramms stehen bayernweit fünf Millionen Euro zur Verfügung. Gefördert werden auch Raumkosten – das erleichtert die Nutzung von Schulsportstätten durch Sportvereine. Für Kurzentschlossene sind noch in den Pfingstferien Last Minute-Angebote möglich; der Schwerpunkt soll in den Sommer- und Herbstferien liegen.

Kultusminister Michael Piazolo betont: „Unsere Schülerinnen und Schüler brauchen Sport – zur Förderung der Gesundheit und des Miteinanders. Deshalb ist Schulsport von Anfang an dabei, wenn die Schulen nach dem Lockdown wieder öffnen. Mit unseren Ferienangeboten bekommt nun auch der Vereinssport einen Schub.“

Ferienangebote wichtiger durch Corona

„Ich freue mich sehr über diese gemeinsame Aktion“, so BSJ-Vorsitzender . Volker Renz. „Den Kinder- und Jugendsport und die Sportvereine hat die Corona-Pandemie ungemein hart getroffen. Ferienangebote der Sportvereine sind für alle Beteiligten eine tolle Chance, damit Vereine, Kids und Jugendliche wieder zueinander finden.“

Die bayerische Kultusstaatssekretärin Anna Stolz stellt die Bedeutung des Sports im Sportverein heraus: „Sport ist gerade auch für die Stärkung der Sozialkompetenz und für die Psyche wichtig. In einem Trainingslager können die Schülerinnen und Schüler Gemeinschaft erleben und Selbstbewusstsein tanken. Sportvereine und Schulen sind bereits in normalen Zeiten wichtige Partner. Jetzt, während der Pandemie, ist der enge Schulterschluss besonders wichtig.“

(mm)



Nähere Informationen

zum BJR-Ferienprogramm, in dessen Rahmen die Aktion „Erlebe Deinen Sport!“ stattfindet, sowie Förderanträge finden sich im Ferienportal des Bayerischen Jugendrings: https://ferienportal.bayern.