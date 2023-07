Pleiten, Pech und Pannen beim Kirchheimer SC – FC Ismaning zeigt Moral

Von: Robert M. Frank

Der FC Ismaning (weißes Trikot) musste sich im Heimspiel gegen Schwaben Augsburg mit einem 1:1 begnügen. © Förtsch

Das Topspiel der Bayernliga zwischen dem Regionalliga-Absteiger SV Heimstetten und der zweiten Mannschaft des TSV 1860 II musste auf den 13. September verschoben werden, weil im Sportpark eine Veranstaltung auf dem Programm stand.

München – Aber auch nach drei Spieltagen tobt ein Kampf an der Spitze. Wegen des besseren Torverhältnisses hat erst einmal der Ex-Regionalligist FC Pipinsried die Nase vorn. Das Team des neuen Trainers Martin Weng feierte einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen den FC Deisenhofen. Die Partie hatte einen besonderen Charme, denn die Gäste reisten mit dem Coach Andy Pummer an, der in Pipinsried hervorragende Arbeit geleistet hatte und sich viele Meriten verdiente.

Doch der Ex-Coach musste den qualitativen Unterschied anerkennen, Pipinsried zeigte sich in allen Belangen überlegen. Frühe Tore von Kevin Gutia (26.) und Yomi Scintu (36.) machten den Unterschied deutlich. Zu allem Überfluss unterlief dem Deisenhofener Marco Finster in der Nachspielzeit auch noch ein Eigentor.

Aber auch der hoch gehandelte TSV Landsberg gab sich keine Blöße und gewann mit 1:0 gegen den SV Türkspor Augsburg. Und wieder einmal konnten die knapp 600 Zuschauer einem Ausnahmespieler zujubeln: Bereits in der 12. Minute verwandelte Sascha Mölders den Matchball.

Im Tabellenkeller gibt es bereits einige Wackelkandidaten. Dazu gehört sicher der FC Ismaning, der in drei Partien nur einen Punkt holen konnte. Im Heimspiel musste sich der Ex-Regionalligist mit einem 1:1 gegen Schwaben Augsburg begnügen. Die Gastgeber gerieten bereits nach 17 Minuten in Rückstand, durch den Treffer von Engjell Havolli. Im Team von Trainer Mijo Stijepic war zwar viel Sand im Getriebe, aber die Moral stimmte und die Mannschaft steckte nicht auf. Die Belohnung folgte erst in der Nachspielzeit als der eingewechselte Robert Rohrhirsch für den Ausgleich sorgte.

Beim Kirchheimer SC herrschte Riesenjubel über den erstmaligen Aufstieg in die Bayernliga. Doch jetzt hat sich bereits Tristesse eingestellt und der KSC muss weiterhin viel Lehrgeld bezahlen. Durch die 1:3-Niederlage in Gundelfingen trägt das Team von Trainer Steven Toy die rote Laterne.

Pleiten, Pech und Pannen trugen zu dem Misserfolg bei. So resultierte die Führung für die Gastgeber aus einem Eigentor von Peter Maiberger, dazu kam dann noch die Verletzung und das frühe Ausscheiden von Torjäger Peter Schmöller, die Gelb-Rote Karte für Antonijo Prgomet nach einer Stunde beendete die Aufholjagd des KSC, der zwar bemüht, aber zu harmlos agierte.

Auf den Auswärtserfolg unter der Woche in Augsburg setzte es drei Tage später für den TSV Dachau 1865 wieder einen Rückschlag. Die Mannschaft von Trainer Orhan Akkurt verlor das zweite Heimspiel der Saison gegen den TSV Nördlingen mit 1:4. Akkurt zeigte sich enttäuscht. „Die Abläufe aus der Vorsaison sind uns abhandengekommen.“ (Klaus Kirschner/Robert M. Frank)