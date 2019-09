Ivan Knezevic will sich mit der SpVgg Bayreuth „oben festsetzen“

Der Spieler von der SpVgg Bayreuth im Interview

Ivan Knezevic spricht über die starke Saison mit der SpVgg Bayreuth und tippt den 13. Spieltag der Regionalliga.

Der Rückstand auf Spitzenreiter Schweinfurt beträgt bereits neun Zähler. Machen Schweinfurt und Türkgücü die Meisterschaft unter sich aus oder könnt ihr noch einmal angreifen?

Wie wir bereits vor der Saison gesagt haben, uns ehrt es wenn wir von vielen Mannschaften als Geheimfavorit gehandelt werden. Man darf aber nicht vergessen, dass wir die letzten zwei Jahren immer gegen den Abstieg gespielt haben. Wir wollen uns oben festsetzen, dafür müssen wir aber einen Schritt nach vorne machen. Wir haben viele Punkte leicht verschenkt. Ich denke einer der beiden Mannschaften wird es am Ende werden, wer es wird kann ich noch nicht sagen. Türkgücü spielt sehr schönen Fußball und die Schweinfurter zeigen ihre brutale Abgezocktheit Spiel für Spiel.

Du hast nach zwölf Spielen bereits sieben Torbeteiligungen zu verbuchen. Wie zufrieden bist du mit deiner persönlichen Leistung bisher in dieser Spielzeit?

Eigentlich sind es, glaube ich bereits 9. Wie es bis jetzt läuft finde ich okay, aber komplett zufrieden würde ich nicht sagen, weil ich mehr Tore hätte machen können. Außerdem sagt der Coach immer „Zufriedenheit ist des Sportlers Tod!“

Mit Nono Koussou ist vor der Saison einer deiner besten Kumpels zu euch gewechselt. Welchen Anteil hattest du daran, dass er sich für Bayreuth entschieden hat?

Ich habe mit Nono oft gesprochen, falls er nichts findet, dass ich ihm da gerne helfe. Ich weiß wie Nono gelitten hat in seinem Jahr nach Bayern, als er ohne Verein war. Deswegen habe ich ihm geraten sich das ganze mal anzuschauen und dann selbst zu entscheiden. Leider warte ich immer noch auf die Beraterprovision, hoffe die kommt jetzt am Anfang des Monats.

Was sind deine langfristigen Ziele mit Bayreuth und persönlich? Möchtest du noch einmal im Profifußball angreifen?

Mein Ziel war es immer so hoch wie möglich zu spielen. In Bayreuth habe ich dann parallel einen Plan B mit meiner Ausbildung angefangen. Im Februar hab ich bei Bestehen der Prüfung eine Ausbildung in der Tasche, was mich ein klein wenig absichert. Danach stehen alle Türen offen. Ob es Profifußball wird, kann ich nicht sagen, weil das entscheiden nur meine Leistungen auf dem Platz und ob mich jemand überhaupt will. Es kann alles schnell gehen, aber ich habe gerade andere Sachen im Kopf – mit Bayreuth weiter erfolgreich bleiben, meine Ausbildung bestehen und mit dem Hund meiner Freundin irgendwie Schlaf finden bei dem Geschnarche…

So tippt Ivan Knezevic den 13. Spieltag der Regionalliga:





FV Illertissen 1:1 1. FC Schweinfurt 05

FC Augsburg II 2:1 SV Heimstetten

TSV 1860 Rosenheim 2:1 VfR Garching

FC Memmingen 2:1 Viktoria Aschaffenburg

Türkgücü München 3:0 SpVgg Greuther Fürth

SpVgg Bayreuth 1:0 FC Wacker Burghausen

1. FC Nürnberg II 2:0 TSV Rain/Lech

VfB Eichstätt 2:0 TSV Aubstadt

TSV Buchbach 1:2 SV Schalding-Heining