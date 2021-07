TSV Emmering II: Jagd auf Punkte kann beginnen

Emmering II vor Saisonstart

TSV Eiselfing – TSV Emmering II Sa. 16:00

+ A-Klassen-Aufsteiger TSV Emmering II (vorne, v.l.): Andi Hollerieth, Peter Mayr, Dominik Lohmaier, Andi Kleingütl, Christoph Beil, Michael Niedermaier, Franz Tuscher, (hinten, v.l.) Michael Tuscher, Matthias Hoiß, Tobias Stellner, Stefan Englhart, Manuel Sedlmaier, Bernhard Bodmaier, Alois Kirchlechner, Trainer Markus Schwinghammer, Co-Trainer Florian Huber. Insgesamt setzten die Grün-Weißen um Coach Markus Schwinghammer, in der beendeten Saison 36 Spieler ein. Zielsicherster Torschütze war dabei Michael Niedermaier mit zehn Toren. In der kommenden Runde wird Stefan Staudigl das Kommando bei der Emmeringer Reserve übernehmen. © privat

Jede Menge Fragezeichen gibt es vor dem Start bei der zweiten Garnitur der Emmeringer Kicker. Für die Mannschaft von Stefan Staudigl, die am Samstag um 16 Uhr beim TSV Eiselfing antreten wird, ist es die erste Pflichtpartie seit langer Zeit. Zwar ist Emmerings Sprecher Manuel Sedlmaier sicher, dass die Grün-Weißem eine „schlagkräftige Mannschaft“ stellen werden, über die eigene Stärke ist man aber ebenso unsicher wie die der Gastgeber. „Keiner weiß, wo er leistungsmäßig wirklich steht“, so Sedlmaier. In der Vorbereitung seien die Testspiele zwar „besser als Training, aber kaum aussagekräftig. Wettkampfmodus ist eben anders.“ Auch für Eiselfing ist es die erste Aufgabe.

TIPP DER REDAKTION 0:0

