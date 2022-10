Jammern gilt nicht

Viel Arbeit wartet auf Matthias Stingl (weißes Trikot) und seine Waldramer beim Match in Ohlstadt. Foto: rst © rst

Waldram – Vorfreude klingt anders, Zuversicht auch. „Eigentlich sind wir mit denen auf Augenhöhe“, sagt Dominik Irmer vor dem Spiel seiner DJK Waldram beim SV Ohlstadt (Sonntag, 14 Uhr) und fügt erklärend hinzu: „Personell haben wir gerade eine schwierige Phase.“ Neben Benedikt Bergmoser und Wolfgang Wenus, die verletzungsbedingt noch einige Wochen zuschauen müssen, fällt auch Lukas Thalbauer aus.

Für die Partie in Ohlstadt haben zudem Luke Sotzeck und Jonathan Schulz wegen einer Studienfahrt ihre Teilnahme absagen müssen. Wegen diverser gesundheitsbedingter Einschränkungen sei außerdem nicht nur die Trainingsbeteiligung derzeit etwas bescheiden – hinter dem einen oder anderen Namen, den Irmer für das Auswärtsspiel am Sonntag auf dem Zettel hat, stehe noch ein Fragezeichen. Beispielsweise habe Abdel Kabbaj krankheitsgedingt ebenso nicht trainieren können wie Luca Faganello, den eine Reizung am Sprunggelenk plagt.

„Deshalb würde ich die Favoritenrolle jetzt mal Ohlstadt zuschieben“, sagt der DJK-Coach, der angesichts der Personalsorgen jedoch nicht ins Jammern verfallen will. „Wir werden schon dagegenhalten.“ Der bisherige Saisonverlauf habe gezeigt, dass die meisten Spiele sehr eng seien. In der Tabelle liegen die zwei Kontrahenten mit acht Punkten nah beieinander. „Wir wollen die positive Energie aus dem Sieg gegen Pöcking mitnehmen“, so Irmer. „Wir können durchaus mit breiter Brust dahinfahren.“ Hoffnung, dass man der robusten und laufstarken Elf von Trainer Stefan Schwinghammer Paroli bieten kann, macht auch die Erinnerung ans Hinspiel vor ein paar Wochen. Damals hatten Faganello und Kabbaj die DJK mit 2:0 in Führung gebracht, ehe Ohlstadt durch zwei Treffer kurz vor und kurz nach der Halbzeit egalisieren konnte. „Das war für das Spiel ein leistungsgerechtes Ergebnis“, stellt Irmer fest. „Wir werden schauen, dass wir es auch in Ohlstadt hinkriegen, dass wir auf Augenhöhe sind.“ rst

DJK Waldram

Schubert, Hagenbucher - Müller, Kabbaj (?), Schiegl, Häfner, Schwesig, Kutz, Ettenhuber, Blöckner, Faganello, Schmid, Booth, Gebel, Ryan, Jak. Bahnmüller.d