Jeder weitere Sieg ein Sahnehäubchen – Aufsteiger Erling-Andechs hat Saisonziel bereits erreicht

Sieht sein Saisonziel bereits jetzt erfüllt: Erlings Trainer Bernd Öhler hat durch das Erreichen der Meisterrunde mit seinem Team den Klassenerhalt schon geschafft. Was jetzt noch kommt, ist willkommene Zugabe. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Seit gut einem Jahr kommen die Fußballer des TSV Erling-Andechs aus dem Jubeln kaum noch heraus. Das Saisonziel Klassenerhalt ist schon gesichert.

Erling – Im gesamten Frühjahr 2022 blieb das Team von Trainer Bernd Öhler in der A-Klasse ungeschlagen – die Folge war der Aufstieg in die Kreisklasse. Dort hatten die Erlinger nicht die befürchteten Anlaufschwierigkeiten, sondern schlossen die Herbstrunde dank 29 Punkten aus 14 Spielen sogar als Tabellenführer ab und qualifizierten sich für die Meisterrunde.

Das für jeden Aufsteiger oberste Saisonziel, der Klassenerhalt, ist somit bereits in trockenen Tüchern. „Wir sind schon jetzt mindestens Sechster in der Kreisklasse. Jedes Spiel, das wir ab jetzt gewinnen, ist ein Sahnehäubchen“, sagt Öhler.

Dass es so gut läuft, liegt für ihn nicht nur am Verhalten seiner Spieler auf, sondern auch neben dem Platz. „Ganz entscheidend ist der Zusammenhalt, dass man zum Beispiel auch nach dem Spiel noch zusammensitzt. Es ist ein bisschen so, wie ich es von früher kenne“, sagt der erfahrene Trainer.

Er blickt ziemlich entspannt auf die kommenden Wochen. Trotz der Top-Ausgangsposition mit sechs Bonuspunkten bleibt der Trainer auf dem Boden. „Es wäre verrückt, jetzt von einem weiteren Aufstieg zu sprechen“, sagt Öhler. So habe etwa die 2:4-Testspielniederlage gegen den Kreisligisten SC Weßling gezeigt, wie groß der Sprung in die noch höhere Spielklasse sei. Es gehe in den kommenden zehn Spielen vielmehr darum, möglichst viel zu lernen und sich als Team gegen starke Gegner weiterzuentwickeln.

Der auf dem Papier stärkste dieser Gegner wartet auf den Aufsteiger bereits an diesem Sonntag (14 Uhr). Mit dem WSV Unterammergau ist eine Mannschaft zu Gast, die ihre Gruppe in der Herbstrunde ebenfalls als Tabellenerster abgeschlossen hat. „Wenn ich mir ein Spiel zum Auftakt hätte wünschen können, wäre es das gewesen“, sagt Öhler voller Vorfreude. Die Gäste haben eine starke Bilanz vorzuweisen: Von zwölf Pflichtspielen gewannen sie zehn, bei nur einem Unentschieden und einer Niederlage. „Ich kenne sie nicht, aber ich denke, sie haben ein richtig gutes Team“, sagt der Trainer der Erlinger.

Er hat sich auch mit Trainerkollegen ausgetauscht und schon die eine oder andere Information erhalten, auf wen sein Team beim WSV besonders achten müsse. Einer dieser Spieler ist vermutlich Torjäger Ferdinand Brauchle. Der 28-Jährige war in der Herbstrunde mit elf Toren der beste Torschütze in der Kreisklasse 6. Ihn zu stoppen, wird keine leichte Aufgabe für die Erlinger Defensive. Zumal diese den Ausfall von Martin Erras verkraften muss, der in dieser Saison verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz kommen wird. „Er war ein großer Pluspunkt dafür, dass wir in den letzten zwei Jahren immer die beste Defensive hatten“, sagt Öhler. Dennoch ist er überzeugt, dass auch diese Lücke geschlossen werden kann. Neben Urgestein Leo Metz, der in der Innenverteidigung viel kommuniziert, täten sich die jungen Spieler ohnehin leicht. Auch Manuel Öhler, eigentlich Torjäger, wurde bereits in der Abwehr eingesetzt. „Wir werden eine gute Lösung finden. Erras war damals auch nur eine Notlösung, wir haben ihn von der Zehn nach hinten gezogen“, erinnert sich der TSV-Coach.

Die Generalprobe vor einer Woche, als Erling-Andechs mit 3:0 gegen den Kreisklassisten TSV Alling gewann, macht Mut, dass die Mannschaft ihre defensive Stabilität behalten hat. Zuvor war Öhler mit der Vorbereitung nicht zu einhundert Prozent zufrieden gewesen. Er sagt: „Es war nicht so einfach, viele hatten mit Arbeit, Schule und so weiter zu tun.“ Pünktlich zum Pflichtspielstart sieht er sein Team aber gerüstet.

Ob es gegen den leicht favorisierten Gegner für einen Punktgewinn oder sogar einen Dreier reicht, sieht er aber gar nicht als das alles Entscheidende an. „Wir wollen zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, gegen die man nicht gerne spielt. Wir werden ihnen keinen Millimeter Platz geben“, kündigt Öhler an. Sollte der Gegner am Ende besser sein, müsse man das akzeptieren. Aber verlieren will natürlich kein Sportler gerne. Bernd Öhler ergänzt auf Nachfrage lachend: „Ich bin für jedes Ergebnis offen – außer für eine Niederlage.“ (Tobias Empl)