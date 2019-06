JFG-Mädels kehren zurück in die Bezirksoberliga

5:1-Sieg und sie sind wieder da!

Mit einem 5:1-Sieg gegen den FC Ampertal Unterbruck schaffen die B-Juniorinnen der JFG Sempt ERding die Rückkehr in die Bezirksliga. Zahlreiche Verletzungen zeugen von einem harten Kampf und wahrem Siegeswillen.

Langengeisling – Ein Jahr lang hatten sie darauf hingearbeitet, waren im Trainingslager am Gardasee – und jetzt war der Aufstieg tatsächlich perfekt. Nach dem 5:1-Sieg über den FC Ampertal Unterbruck haben die B-Juniorinnen der JFG Sempt Erding die Rückkehr in die Bezirksoberliga geschafft.

5:1 – hört sich klar an, war aber hart erkämpft und teuer erkauft. Torjägerin Judith Beilschmidt zog einen Armbruch davon, Anna Schärdinger verletzte sich an der Hand. Vanessa Riedl und Rebeka Toldy gingen mit Knie- und Sprunggelenksverletzungen vom Feld.

Nicht, dass der FC Ampertal Unterbruck absichtlich Verletzungen in Kauf genommen hätte. Aber abschenken wollten die Gäste die Partie auch nicht. Dabei waren sie früh ins Hintertreffen geraten waren. In der 11. Minute traf Toldy aus dem Gewühl zur JFG-Führung. Zuvor hatten die Unterbrucker Glück, dass die Erdinger drei Chancen liegen ließen und dass nach einem Foul an Beilschmidt im Strafraum die Pfeife des Schiedsrichters stumm blieb.

Nach der Führung aber lief es bei der JFG. Beim 2:0 musste Maria Brandhuber einen von Alisha van Horten stark erkämpften Ball nur noch einschieben. Noch vor der Pause erhöhte van Horten auf 3:0, indem sie einen Traumpass von Antonia Obermaier in die Schnittstelle der Abwehr verwertete.

In der zweiten Hälfte wurden plötzlich die Gäste stärker, hatten Pech bei einem Lattenkracher und verkürzten nach einer Ecke durch Nadine Wastl auf 1:3. Jetzt gewannen die Gäste die Zweikämpfe. JFG-Keeperin Celine Siebrecht bewies ihre Klasse.

Erst zum Ende der Partie übernahmen die Erdingerinnen die Kontrolle. Beilschmidt hatte Pech, als ihr Schuss aus zehn Metern von der Lattenunterkante vor die Torlinie prallte. Sehr hilfreich war für die JFG aber, dass die ansonsten sehr starke Gästekeeperin einen Weitschuss von Obermaier passieren ließ. Spielführerin van Horten, die sich 80 Minuten lang einen Abnutzungskampf mit der Innenverteidigung lieferte, erhöhte auf 5:1. Erst jetzt gaben sich die Ampertaler bei brütender Hitze geschlagen und gratulieren der JFG Sempt Erding, die hinter Bad Aibling Zweite wurde, zum Aufstieg.

Die JFG-Trainer Michael Beilschmidt und Johannes Sibbel blicken mit Zuversicht in die kommende Saison, denn das Gros der Mannschaft, darf auch in der kommenden Saison in der B-Jugend spielen. „Punktuell wollen wir uns schon noch verstärken“, kündigte Beilschmidt an. „Wir beginnen am 1. Juli, mit dem Training und sind dann bis zu den Ferien immer montags und mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr in Langengeisling auf dem Platz. Wir freuen uns immer über Besuch.“ api/pir