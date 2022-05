HSG-Männer jubeln über 29:28-Auftaktsieg in der Aufstiegsrunde

Von: Patrick Staar

Überschwängliche Freude: Bastian Wolfgart (li.) bejubelt mit seien Teamkollegen den 29:28-Sieg. Lukas Neumüller springt Konstantin Seemann in die Arme, während Kemptens Leopold Widmer enttäuscht vom Feld geht. © Patrick Staar

Durch ein Wechselbad der Gefühle schickte die HSG Isar-Loisach ihre Fans zum Auftakt der Aufstiegsrunde: Die Mannschaft lag Mitte der ersten Halbzeit gegen die SG Kempten mit drei Toren in Rückstand, sah nach der Pause wie der sichere Sieger aus und rettete am Ende einen knappen 29:28 (13:12)-Erfolg über die Zeit. „Wir haben viele hundertprozentige Torchancen nicht genutzt“, bilanziert Coach Manuel Sauer.

Geretsried - Typisch für eine zeitweise wilde Partie war die letzte Minute: Die HSG führte mit 29:28. Lukas Neumüller setzte sich auf links durch, setzte zum Sprung an und jagte den Ball ins Kemptener Tor. Neumüller und die gut 100 Zuschauer auf der Tribüne jubelten über den vermeintlichen Siegtreffer. Doch das Schiedsrichter-Gespann entschied auf Übertreten. Neumüller schlug die Hände vors Gesicht und sprintete zurück in die Abwehr. Kempten spielte den Ball hin und her, suchte nach einer Lücke – bis ausgerechnet Neumüller den Angriff beendete, als er einen Pass abfing und damit Sekunden vor Schluss die letzten Zweifel am Sieg beseitigte. Die Zuschauer in der Halle tobten, Neumüller sprang vor lauter Glück Konstantin Seemann in die Arme und ließ sich von seinen Teamkollegen feiern. „In so einer Phase denkt man nicht mehr viel nach“, sagt Neumüller. „Ich habe mir nur gedacht, dass ich niemals übertreten habe – und das hat mir mein Gegenspieler auch bestätigt.“ Sein nächster Gedanke war: „Nur keinen Gegentreffer mehr kassieren.“ Seiner Ansicht nach war der Sieg letztlich verdient, „weil wir das bessere Team waren“.

Kempten dominiert Anfangsphase

Die Anfangsphase dominierten allerdings die Gäste. Nach 16 Minuten führte die SG mit 7:4. Im Anschluss kassierte erst Bastian Wolfgart eine Zwei-Minuten-Strafe (16.) und dann Patrick Friedrich (18.). Ausgerechnet in dieser heiklen Phase schaffte die HSG den 8:8-Ausgleich. Kempten nahm eine Auszeit, doch die HSG hatte nun Oberwasser und ging durch den vielleicht schönsten Treffer des Tages erstmals in Führung: Konstantin Seemann fing in der Abwehr einen Pass ab, spielte den Ball an die Mittellinie zu Adrian Marcu, der ihn sofort zu Lukas Neumüller weiterleitete. Der schloss den Konter zum 13:12 ab – eine Sekunde vor Ende der ersten Halbzeit. „Hier regiert die HSG“, schallte es lautstark von der Tribüne.

HSG-Lauf zum zwischenzeitlichen 23:20

Die HSG hatte nun einen Lauf, zog bis auf 23:20 davon. Kempten arbeitete sich auf 26:26 heran, ließ sich auch durch eine doppelte Unterzahl nicht beirren. Erst Lukas Neumüller gelang es, die Partie zu entscheiden.

Wolfgart hält alle fünf Siebenmeter

„Es war ein sehr zerfahrenes Spiel“, stellt Sauer fest. „Die Mannschaft hat gut trainiert, aber irgendwie haben wir das nicht auf die Kette gebracht.“ Dass es trotzdem zum Sieg reichte, hatte die HSG maßgeblich Bastian Wolfgart zu verdanken, der abgebrüht alle fünf Siebenmeter versenkte und mit insgesamt zehn Treffern der erfolgreichste Torschütze auf dem Feld war: „Er hat ein super Spiel gemacht und die Fehlabschlüsse der anderen ausgeglichen“, lobte Sauer.

Weiter geht es am kommenden Sonntag (18 Uhr, Geretsrieder Schulzentrum) mit dem Schlagerspiel gegen Tabellenführer Kaufbeuren.

HSG Isar-Loisach - SG Kempten 29:28 (13:12)

HSG: Przybylak (T), S. Herrmann, Teubert 7 (0/1), K. Seemann 4 (1/1), Reimann 1, Aßmayr (T), Friedrich, Drees, Marcu 2, Neumüller 5, Hohenreiter, M. Herrmann, Wolfgart 10 (5/5).

