Lenggries: Kampf ist Trumpf auf durchweichtem Kreuther Platz

Der Einsatz stimmt, die Genauigkeit fehlt: Stürmer Michael Schnaderbeck trifft kurz vor Schluss nur den Innenpfosten und vergibt damit die größte LSC-Chance. © Oliver Rabuser

LSC lässt in der zweiten Halbzeit zu viele Chancen liegen und muss sich mit torlosem Remis begnügen

Kreuth/Lenggries – Meist hatten die Lenggrieser Kicker den FC Real Kreuth in der Vergangenheit gut im Griff; nur einen Sieg verbuchten die Enterbacher vor zwei Jahren. LSC-Trainer Stefan Simon ging dennoch auf Nummer sicher und nahm das Team unter dem neuen Coach Tobias Schnitzenbaumer beim 1:1 gegen Holzkirchen II in Augenschein. „Der Mehrwert ist dabei meist gering“, räumt Simon ein.

Zumal der regendurchweichte, pfützenübersäte Kreuther Platz am Samstag alle taktischen Überlegungen über den Haufen warf. Schnell stellte der Lenggrieser Trainer deshalb wieder auf die sicherheitsbetonte Viererkette um, da die Hausherren überwiegend weite Bälle spielten.

Kampf ist Trumpf

Die Lenggrieser nahmen den Kampf an, konnten aber auf dem schweren Geläuf gegen tief verteidigende Kreuther kaum ihre technischen Finessen zeigen. „Eine Chance pro Seite“, sah Simon: Jakob Gerg – schön von Michael Gerg bedient – schoss aus fünf Metern Torwart Louis Sachau an, und ein FC-Kopfball strich übers LSC-Gehäuse.

Nach dem Wechsel legten die Isarwinkler Angriffe an Schärfe und Anzahl zu, doch die Genauigkeit im Abschluss fehlte. Stefan Rinner grätschte gleich nach dem Wiederanpfiff den Ball aus kürzester Entfernung übers Tor, Leo Gergs Schuss wurde auf der Linie geblockt, und Felix Merklinger zog knapp am Pfosten vorbei. Die beste Chance hatte Michael Schnaderbeck zehn Minuten vor Schluss, als der Stürmer erst an den Innenpfosten pfefferte, beim Nachschuss brachte noch einmal Schlussmann Sachau den Arm an den Ball. Das Fazit von Trainer Simon zum torlosen Remis fiel durchwachsen aus: „In der ersten Hälfte waren wir zu verhalten, aber aufgrund der vielen Chancen nach dem Wechsel hätten wir gewinnen müssen.“ WOLFGANG STAUNER

FC Real Kreuth – Lenggrieser SC 0:0

Tore: keine. – Schiedsrichter: Alexander Schramm (FC Traubing). – Zuschauer: 100. – 10-Min.: Biagini (87.). – Gelb-Rot: Mack (89./FCR).

LSC: Kleim – Kreher, Biagini, Angermeier, Merklinger – Freiberger (62. Filgertshofer/85. Demmel), Rinner (62. Stara), L. Gerg, Mi. Gerg, J. Gerg – Schnaderbeck.