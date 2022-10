Kantersieg nach Rückstand - SV Bad Heilbrunn schenkt Unterpfaffenhofen halbes Dutzend ein

Von: Nick Scheder

Vor allem in der zweiten Hälfte gegen Unterpfaffenhofen setzen die Heilbrunner – hier (v. li.) Kapitän Anton Krinner, Andreas Specker, Doppeltorschütze Sebastian Ammer und Benedikt Specker – ihre Dominanz auch in Tore um. Foto: Ewald Scheitterer © Ewald Scheitterer

Spiel gedreht. Die Kicker des SV Bad Heilbrunn konnten ihre Partie gegen den SC Unterpfaffenhofen nach dem Rückstand durch Jurinek noch souverän gewinnen.

Bad Heilbrunn – Warten kann zermürbend sein. Lange Vorbereitung vor dem Abschlag, zugemauertes Tor bei jedem Angriff, und dann auch noch ein Rückstand nach einem Konter: Der SV Bad Heilbrunn musste sich gegen die Fußballer des SC Unterpfaffenhofen, Tabellen-14. der Bezirksliga, in Geduld üben. Doch die Mannschaft von Walter Lang bestand die Probe, bewahrte Ruhe, zwang die Gäste zu immer mehr Fehlern und gewann schließlich souverän mit 6:1 (2:1). „Wir hatten immer die Hand auf dem Spiel, haben nichts überstürzt und geduldig auf unsere Chancen gewartet“, sagt der Heilbrunner Trainer. „Ich bin rundum zufrieden.“

Das Spiel hätte spätestens mit Max Schnitzlbaumers Treffer zum 3:1 entschieden sein können. Doch der Schiedsrichter entschied beim Treffer, Schnitzlbaumers zweiter in Torjägermanier, nachdem er schon zum 1:1 vollstreckt hatte, auf Abseits. Doch wenig später erhöhte Andre Tiedt: Ein Freistoß hüpfte an Freund und Feind vorbei, Abwehrspieler Tiedt legte die Kugel ins Netz. „Wir haben den Gegner bis zum Schluss ernst genommen, das hat mir gut gefallen“, sagt Lang.

Beschäftigt hatten die Unterpfaffenhofener den HSV vor allem in der ersten halben Stunde. Da taten sich die Platzherren etwas schwer, bis vor den Kasten zu kommen. Aus der Distanz scheiterte Thomas Pföderl, Benedikt Speckers direkter Freistoß ging knapp vorbei, oft ging der letzte tödliche Pass ins Leere. Der Gegner war vor allem bei Kontern und aus der zweiten Reihe gefährlich, HSV-Keeper Christoph Hüttl war zur Stelle. Trotzdem schloss Unterpfaffenhofen einen weiteren Gegenstoß mit einer schönen Kombination und Kevin Jurineks 1:0 ab.

Heilbrunn oft zu unsauber im Abschluss, zuweilen fehlte die Konzentration. Doch die Gastgeber überstürzten nichts, packten nicht die Brechstange aus und setzten ihre Überlegenheit schließlich in Tore um: Schnitzlbaumers Ausgleich folgte bald das 2:1 durch Benedikt Specker nach Vorarbeit von Andreas Specker. Und nach der Halbzeit nutzten die Heilbrunner weitere Schwächen des Gegners aus. Kapitän Anton Krinner zog zentral ab, nachdem er bei seinem Schuss aus kurzer Distanz vor der Pause genau auf Nick Kapfer auf der Torlinie gezielt hatte. In der 57. Minute machte er es besser und erhöhte auf 4:1. Und der eingewechselte Sebastian Ammer erhöhte per Doppelpack auf 6:1. „Kein Zufall“, befand Trainer Lang. „Er ist willig, engagiert und hat eine positive Entwicklung.“ Genau wie die ganze Mannschaft, die sich vorne in der Tabelle festgesetzt hat. (Nick Scheder)

SV Bad Heilbrunn - SC Unterpfaffenhofen 6:1 (2:1)

Tore: 0:1 (20.) Jurinek, 1:1 (26.) M. Schnitzlbaumer, 2:1 (34.) B. Specker, 3:1 (50.) Tiedt, 4.1 (57.) Krinner, 5:1 (70.) Ammer, 6:1 (75.) Ammer, – Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (SV Nord Mü.-Lerchenau), – Zuschauer: 286. – Heilbrunn: Hüttl, – Diemb (66. M. Pappritz), Kapfhammer, Fl. Schnitzlbaumer, Tiedt (72. Fr. Schnitzlbaumer), – A. Pappritz (60. Ammer), Pföderl, – Krinner, A. Specker, M. Schnitzlbaumer (75. Gritzuhn), – B. Specker.