SE Freising: Abteilungsleiter Frank Contu stärkt dem Trainerteam den Rücken

Teilen

Eine verdiente 0:2-Niederlage kassierte der SEF um Frederic Rist (M.) am Freitag in Kirchheim. © Riedel

Sie waren zeitweise oben ganz gut dabei. In den vergangenen Wochen mussten die Landesliga-Fußballer des SE Freising aber ordentlich Federn lassen.

Freising – Und sind vor dem vorletzten Spiel des Jahres am Samstag (14 Uhr) beim TSV Eintracht Karlsfeld punktgleich mit dem Inhaber des ersten Abstiegsrelegationsrangs. Die Lerchenfelder befinden sich sportlich in der Krise. Warum das so ist, erklärt Abteilungsleiter Frank Contu im FT-Interview. Der Freisinger Fußballchef betont aber auch, dass jetzt kein vorschnelles Handeln am Roider-Jackl-Weg angesagt ist.

Herr Contu, das Team hat seinen Vorsprung auf die Relegationsplätze eingebüßt. Wie groß sind die Sorgenfalten?

Es sind keine Sorgenfalten da. Unsere beiden Trainer (Florian Bittner und Michael Schmid, Anm. d. Red.) machen ihre Sache super. Die Klasse in der Mannschaft ist ja da, das sieht man immer wieder. Wir haben absolut keine Bedenken.

Woran hapert es dann?

Weil wir aktuell auf dem Platz die falschen Entscheidungen treffen. Und uns fehlt schon auch ein wenig das Glück. Das hatten wir in der Hinrunde – bei unserem 1:0-Erfolg gegen Karlsfeld. Da bekommen wir in der Nachspielzeit einen Elfmeter und gewinnen die Partie. Davor haben wir ein super Spiel gemacht und die richtigen Entscheidungen getroffen. Gegen Geretsried letzte Woche haben wir das nicht geschafft, da bekamen wir hinten den Ball nicht raus.

Mancher Verein setzt in solch einer Situation neue Impulse. Gibt’s da beim SEF Gedankenspiele?

Absolut nicht! Von unserer Seite als Verein nicht. Wir sehen, welch gute Arbeit unsere beiden Trainer leisten.

Ruhen die Hoffnungen also auf der Wintervorbereitung?

Nein, nicht erst auf der Winterpause. Es gibt noch sechs Punkte zu holen – da wollen wir schon etwas mitnehmen. Und auch wenn es mal nur für ein Unentschieden reicht, ist das in Ordnung.

Wäre es eine Lösung, neue Spieler zu verpflichten?

Es ist utopisch, dass wir viel Geld ausgeben, etwa für einen Stürmer. Natürlich haben wir schon Gespräche mit potenziellen Leuten geführt, spruchreif ist aber noch nichts.

Jetzt geht’s nach Karlsfeld. Warum wird es mit einem Sieg des SEF klappen?

Weil sich die Mannschaft nach super Trainingsleistungen endlich mal belohnen muss. Sie trainieren wie die Weltmeister. Und weil in dieser Liga alles offen ist.