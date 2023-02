Keine guten Vorzeichen

Von: Sven Sartison

Fehlt vermutlich nicht nur gegen Augsburg: Für Daniel Angerer (l.) ist die Saison wohl vorzeitig beendet. © Andreas Mayr

Der ESV Staffelsee trifft in der Basketball-Bayernliga am Sonntag mit ersatzgeschwächtem Kader auf Augsburg. Doch der Fokus der Murnauer liegt ohnehin bereits auf der kommenden Saison.

Murnau – Wenn Andreas Mayr könnte, würde er sich einen anderen Gegner für die Bayernliga-Basketballer des ESV Staffelsee wünschen. Diese Wahl hat der Trainer allerdings nicht. Und so geht an diesem Sonntag um 19 Uhr im Staffelsee-Gymnasium gegen den TSV Schwaben Augsburg. Gerade einmal drei Wochen ist das Hinspiel in der Fuggerstadt erst her. Damals behielten die Schwaben die Punkte beim klaren 80:59-Erfolg in der heimischen Halle. Und auch vor dem Rückspiel könnten die Murnauer Vorzeichen bessere sein.

„Augsburg liegt uns bei unserer derzeitigen personellen Situation nicht so“, sagt Mayr. „Ihr Spiel ist sehr aufbaulastig, da kommen wir in Schwierigkeiten.“ Der Grund: Dem ESV gehen aktuell schlichtweg die Verteidiger auf den sogenannten „kleinen Positionen“ ab. Sicher gegen die „danadknights“, wie sich der TSV nennt, nicht zur Verfügung stehen werden Johannes Frühschütz und Daniel Angerer. Ersterer ist in seiner Rolle als Coach der Staffelsee-Damen bei deren historisch erster Playoff-Begegnung im oberfränkischen Litzendorf im Einsatz. Zweiterer wird in dieser Saison wohl gar nicht mehr aufs Feld zurückkehren. Das Knie zickt weiter rum, hinzu kommt eine kleine Blutung im Oberschenkel. Und Anfang März verabschiedet er sich dann erst einmal ins Ausland. „Da gehen wir lieber auf Nummer sicher und nehmen ihn komplett raus“, sagt Mayr.

Bliebe noch Moritz Patzelt übrig. Doch auch ihn plagen Knieprobleme. Obendrein hat er sich als Besitzer eines Restaurants ausgerechnet am Sonntag selbst für den Dienst eingeteilt. Sein Trainer hofft dennoch, dass er sich wenigstens die zwei Stunden fürs Spiel irgendwie freischaufeln kann. Weiterhin fehlen wird auch Benedikt Beinhofer, der im Rahmen seines Masterstudiengangs in Afrika weilt. Für Constantin Voss, der die komplette Woche krank war, wird es höchstens für zehn Minuten reichen. „Personell sieht es leider gar nicht gut aus“, bringt es Mayr auf den Punkt.

Fokus schon auf kommender Saison

Folglich werden gegen Augsburg andere in die Bresche springen müssen. Allen voran Center Stephan Adelberger, der sich derzeit „in Überform“ befindet. Und Quentin Brugger, dem Mayr in der Defensive durchaus zutraut, Frühschütz, Angerer und Patzelt zu vertreten. Dazu hat der Coach „einen Joker gezogen“. Wie bereits in Gröbenzell wird Oldie Sebastian Rapp aus dem Reserve-Team aushelfen. Rund 20 bis 25 Minuten habe der 41-Jährige auf jeden Fall noch im Tank. Und dann heißt es: „Abwarten, wie lange wir die Begegnung offen halten können.“

Doch so ganz hoch hängt Mayr das Duell nach dem praktisch gesicherten Klassenerhalt ohnehin nicht. Auch im Training liege der Fokus derzeit eher auf der kommenden Saison. Im Vordergrund steht die Integration von Spielern aus der U18 und der Zweiten Mannschaft. Mindestens zwei Siege will er aber auf jeden Fall noch. Einmal in der kommenden Woche, wenn es am Faschingssamstag mit dem Fan-Bus nach Freising geht. Und gegen den noch unbesiegten Tabellenführer MTV München. „Die würden wir am letzten Spieltag gerne schlagen.“